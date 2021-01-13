СES 2021: Флагманский процессор Intel Core i9-11900K

Флагман Intel.

На выставке CES 2021 (Consumer Electronics Show), которая в 2021 году проходит в цифровом форматке из-за пандемии Covid-19, Intel показала свой топовый чип Core i9-11900K, который предназначен для самых мощных игровых PC.

Характеристики следующие: 8 ядер, 16 поток, базовая частота работы 4,8 ГГц, в режиме буста частота повышается до 5,3 ГГц. У процессора 16 МБ кэш-памяти третьего уровня.

Если сравнить Intel Core i9-11900K с Intel Core i9-10900K (прошлый флагман), то новинка показывает преимущество на уровне на 6-8%. А что если сравнить чип с конкурентом от компании AMD, Ryzen 9 5900X? Тут тоже Intel побеждает. Причем, во всех 7 протестированных играх, включая экшн-адвенчуру Assassin’s Creed Valhalla и нашумевшую ролевую игру Cyberpunk 2077. Но разница не такая уж и большая, в среднем 4,5% (в зависимости от игры она варьируется от 2 до 8% в пользу 11900K). Результаты на картинке ниже:

Будет ли новый процессор популярен зависит от его цены. Если он окажется дешевле 5900X, то успех обеспечен. Дороже? Тогда провал…

Источник: TechnoSports

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