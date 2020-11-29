Шагающие автомобили – не выдумка, а ближайшие планы в компании Hyundai

Будущее уже наступает.

Ученые из Boston Dynamics уже давно завоевали популярность благодаря своим видео по разработке роботов. Возможно, вы видели целый цикл видеороликов, где роботов позиционируют как антагонистов людям и всячески высмеивают их поведение. Но в Boston Dynamics могут похвастаться и другими успехами. Например, возможным контрактом с южнокорейским производителей автомобилей Hyundai.

Точной информации о стоимости контракта не разглашается, но он может превысить цифру в один миллиард долларов. Нужно уточнить, что речь идет не о самих роботах, а о технологии передвижения. Напомним, изобретения в компании двигаются с помощью при этом корейцам нужны вовсе не роботы, а их уникальные ноги.

В Hyundai уже давно делают шаги по направлению к созданию новых автомобилей. Например, в 2019 году в компании представили концепт Elevate, где автомобиль может не только ездить по дорогам, но и ходить. Ученые из Boston Dynamics как раз могут воплотить такой концепт в жизнь.

Амбиции довольно высокие, ведь представили Hyundai хотят, чтобы такой «шагающий» автомобиль мог перешагивать полутораметровые ямы и точно такие же стены, и для реализации такой технологии придется приложить усилия обеим компании. Звучит интересно, посмотрим, доживет ли такой концепт до реализации.

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