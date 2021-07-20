Шах и мат — представлен потрясающий истребитель Checkmate пятого поколения

Невероятная военная машина.

Сегодня на выставке МАКС-2021 корпорация Ростех представила истребитель пятого поколения Checkmate от компании «Сухой». «Шах и мат», его также называют Су-75, это невероятная военная разработка, самолет, оснащенный ИИ, способный нести на борту дроны, а также отличающийся высочайшей скоростью, маневренностью и малозаметный для радаров.

При этом стоит Checkmate всего от 25 до 30 миллионов долларов. А стоимость одного летного часа составит от 5 до 8 тысяч долларов. К примеру, у F-35 Lightning она достигает 35 тысяч долларов!



Максимальная боевая нагрузка равна 7,4 тоннам. А дальность полета составляет 2900 км.

Когда? Уже через 4 года.

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