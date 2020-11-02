Shazam в iOS 14.2 – действительно ли это удобно и быстро?

Shazam нужен всем. И Apple это знает.



Совсем недавно вышла iOS 14.2 GM, которой я пользуюсь. Это финальная сборка бета-прошивки перед релизом стабильной версии. Уже совсем скоро и вы получите iOS 14.2. Давайте разберёмся, так ли хороша одна из главных фишек новой прошивки. Я говорю про новую кнопку Shazam в Пункте управления. Поехали!

И я вам скажу сразу: это очень удобно! У меня часто бывает так: песня уже заканчивается, а я начинаю искать иконку Шазама… А ведь ещё в приложении нужно нажать на кнопку… Часто я не успеваю. Но теперь – совсем другое дело. Свайпнул вверх, нажал на иконку быстрого распознавания. И Всё.

Почти тут же сверху выпадает уведомление с песней. Если на него нажать, то появится более подробная информация. Она будет или в приложении, или на сайте, если прогу вы почему-то до сих пор не поставили. Но теперь уже можете и не ставить. Ведь кнопка в Пункте управления будет доступна и без установки самого Shazam.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)