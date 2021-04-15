Шикарно: взгляните на реалистичные изображения iPhone 13 mini

Концепт от Svetapple.

Многим интересно, каким будет iPhone 13. Что в нем изменится? Поэтому мы разглядываем даже макеты, патенты и прочие некрасивые картинки.

Издание Svetapple пошло другим путем. Его дизайнеры опубликовали качественные рендеры iPhone 13 mini. Они впечатляюще реалистичные, без компромиссов.

Svetapple ориентировалось на самые достоверные утечки. Это не продукт безудержной фантазии.

На днях появилась информация о камерах iPhone 13 mini. Предполагается, что Apple разместит объективы по диагонали.

В iPhone 12 mini они были друг под другом. Однако новинка должна отличаться внешне от предшественника.

Обратите внимание на увеличенные модули. Размер обусловлен добавлением оптической стабилизации со смещением сенсора. Прямо как у iPhone 12 Pro Max.

Еще заметен уменьшенный вырез в верхней части дисплея. Но о такой фишке iPhone 13 слышали все.

Источник: svetapple.sk

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