Шикарный поиск из macOS добрался до Windows 10. Как включить?

Очень полезная функция!

Microsoft выпустила утилиту PowerToys Run, представляющую собой полноценный аналог поиска Spotlight в macOS. Утилита позволяет выполнять быстрый поиск файлов и функций в Windows 10 через всплывающую строку поиска.

После установки PowerToys Run пользователям Windows 10 становится доступна новая строка поиска. Она открывается при помощи комбинации клавиш Alt + «Проблем» поверх других окон. В открывшейся строке поиска можно выполнять поиск по файлам и функциям, доступным на компьютере. Поиск происходит практически моментально.

В Microsoft заявили, что будут продолжать разработку поиска PowerToys Run. Компания ставит перед собой цель сделать утилиту более функциональной, чем поиск Spotlight в macOS. В следующих релизах PowerToys Run пользователи могут ожидать поддержку плагинов, интеграцию с веб-поиском и словари.

Скачать PowerToys Run можно на официальном GitHub компании Microsoft. Релизная версия утилиты будет выпущена в сентябре.

Источник: The Verge.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)