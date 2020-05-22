Шикарный поиск из macOS добрался до Windows 10. Как включить?
Очень полезная функция!
Microsoft выпустила утилиту PowerToys Run, представляющую собой полноценный аналог поиска Spotlight в macOS. Утилита позволяет выполнять быстрый поиск файлов и функций в Windows 10 через всплывающую строку поиска.
После установки PowerToys Run пользователям Windows 10 становится доступна новая строка поиска. Она открывается при помощи комбинации клавиш Alt + «Проблем» поверх других окон. В открывшейся строке поиска можно выполнять поиск по файлам и функциям, доступным на компьютере. Поиск происходит практически моментально.
В Microsoft заявили, что будут продолжать разработку поиска PowerToys Run. Компания ставит перед собой цель сделать утилиту более функциональной, чем поиск Spotlight в macOS. В следующих релизах PowerToys Run пользователи могут ожидать поддержку плагинов, интеграцию с веб-поиском и словари.
Скачать PowerToys Run можно на официальном GitHub компании Microsoft. Релизная версия утилиты будет выпущена в сентябре.
Источник: The Verge.
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