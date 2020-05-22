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Шикарный поиск из macOS добрался до Windows 10. Как включить?

22 Май, 2020

Шикарный поиск из macOS добрался до Windows 10. Как включить?

Очень полезная функция!

Microsoft выпустила утилиту PowerToys Run, представляющую собой полноценный аналог поиска Spotlight в macOS. Утилита позволяет выполнять быстрый поиск файлов и функций в Windows 10 через всплывающую строку поиска.

Шикарный поиск из macOS добрался до Windows 10. Как включить?

После установки PowerToys Run пользователям Windows 10 становится доступна новая строка поиска. Она открывается при помощи комбинации клавиш Alt + «Проблем» поверх других окон. В открывшейся строке поиска можно выполнять поиск по файлам и функциям, доступным на компьютере. Поиск происходит практически моментально.

В Microsoft заявили, что будут продолжать разработку поиска PowerToys Run. Компания ставит перед собой цель сделать утилиту более функциональной, чем поиск Spotlight в macOS. В следующих релизах PowerToys Run пользователи могут ожидать поддержку плагинов, интеграцию с веб-поиском и словари.

Скачать PowerToys Run можно на официальном GitHub компании Microsoft. Релизная версия утилиты будет выпущена в сентябре.

Источник: The Verge.

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