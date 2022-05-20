Шлем VR/AR смешанной реальности от Apple уже разработан — известна цена

Представлен рабочий прототип.

Шлем VR/AR от Apple будет стоить не менее 2000 долларов или около 125 тысяч рублей по текущему курсу доллара.

Генеральный директор Apple Тим Кук уже ознакомился с прототипом. Разработка шлема смешанной реальности VR/AR велась в компании Apple с 2017 года, но только сейчас удалось создать продукт, который можно будет запустить в промышленное производство.

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