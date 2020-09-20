Шок — производительность iPhone 12 занизили намеренно

Во всем виновата батарея!

Вчера мы опубликовали результаты тестов флагманского iPhone 12 Pro Max в популярном бенчмарке AnTuTu. Они оказались далеки от ожидаемого. Прирост производительности в сравнении с iPhone 11 Pro Max оказался незначительным. Более того — айфон нового поколения уступил топовым смартфонам на Android с чипсетом Snapdragon 865+ внутри.

В Forbes пришли к выводу, что дело вовсе не в новейшей SoC A14 Bionic. Она, по словам экспертов, очень мощная и по скорости может поспорить с актуальным MacBook Pro. Ее производительность была занижена намеренно.

В цифрах все выглядит следующим образом — CPU линейки iPhone 12 прирос лишь на 16% по сравнению с iPhone 11. С графикой все еще печальнее — жалкие 4%. Память быстрее на 22%. Но не того мы ждали от первого 5-нм чипсета Apple. Еще месяц назад аналитики предсказывали преимущество на 40-50%.

Что же произошло? В Forbes уверены, что дело в аккумуляторе! Вопреки всякой логике купертиновцы снизили емкость батарей примерно на 10% в сравнении с прошлогодней линейкой айфонов. И это при том, что гаджеты оснащены прожорливыми 5G-модемами.

Ради удобоваримой автономности пришлось пожертвовать производительностью. В это трудно поверить, но скорость A14 Bionic скорее всего занизили сами инженеры Apple.

От дисплеев с частотой обновления 120 Гц, к слову, отказались по той же самой причине — маленьких батарей.

Источник: Forbes

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