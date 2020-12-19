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Siemens A35 – у истока мобильных телефонов, с чего все начиналось?

19 Дек, 2020

Siemens A35 – у истока мобильных телефонов, с чего все начиналось?

Телефон – легенда.В ту эпоху, не побоимся этого слова, Siemens были одними из лидеров рынка мобильных телефонов. Различные модели этих устройств были в каждом магазине, и они пользовались огромной популярностью. Но у всех есть свои «родоначальники», так сказать, первые ласточки. Такой ласточкой как раз был Siemens A35. 

Siemens A35

Невзрачный, громоздкий, иногда даже забавный, с маленьким экраном. Но на момент выхода устройства это был огромный шаг для всей индустрии мобильных телефонов. Сам автор помнит, как еще в начальной школе один из его одноклассников принес телефон в школу, и это было первое устройство, которое не требовало проводного соединения для того, чтобы позвонить кому-либо в городе. Вот оно, будущее, мобильный телефон, который можно достать из кармана, набрать номер любого человека и поговорить с ним. Это было чудом. 

Конечно, достать из кармана его было проблематично, равно как и положить туда. Siemens отличался довольно большими габаритами. У Siemens A35 уже тогда была подсветка клавиш и экрана. Вы помните, чтобы у вас дома был стационарный телефон, который умел подсвечивать клавиши? 

Siemens A35

Некоторые вещи, которые придумал технологический гигант, до сих пор выгядят свежо. Для того, чтобы зарядить телефон, необходимо было зафиксировать разъем кабеля с помощью специальной защелки. Это предотвращало телефон от того, чтобы он не потерял контакт, и это чертовски круто. Почему современные производители смартфонов так не делают? Единственной компанией, которой удалось обезопасить устройство от вырванных контактов, если человек запнется за провод – это Apple. Правда, они пошли в сторону и выпустили магнитную зарядку для ноутбуков. Но вернемся к Siemens А35.

Конечно, телефон не был первым в своем роде. Ведь он был выпущен в 2000-ом году, хотя по факту сотовые сети работали у нас еще с 1991 года, но их качество оставляло желать лучшего. Но главная причина заключалась в том, что это было слишком дорого. В ту пору люди предпочитали пользоваться пейджерами. 

Siemens A35

Первые обычные пользователи с мобильными телефонами начали появляться на улицах только к концу девяностых. Но популяризировать такие устройства удалось только к 2000-ому году именно с выходом Siemens А35.

В противовес современному времени, сотовые телефоны той эпохи не отвлекали людей от своих повседневных дней. В Siemens А35 даже не было ни одной игры. Зато устройство могло похвастаться GSM и возможностью отправки SMS. Кстати, память телефона могла вместить только 20 сообщений, но на тот момент это никого не отпугивало. 

Дисплей Siemens А35 вмещал всего две строчки. Причем, в каждой помещалось только по 16 символов. Память устройства вмещала только до 250 записей в телефонной книге. Ограничения были везде. 

Siemens A35

Телефон мог показывать время и отображаемую текущую дату. Больше в органайзере функций не было. Емкость аккумулятора устройства оставляла всего 600 мА*ч. Для сравнения, большинство чехлов для Bluetooth наушников имеют вместимость 400-500 мА*ч. В эпоху 3000-4000 мА*ч аккумуляторов это кажется несерьезно, но из-за простого дисплея и ограниченного функционала этого было достаточно. Телефон мог обеспечить до 4 часов разговора и до 150 часов ожидания. То есть вы могли заряжать его раз в неделю, если не реже. 

Время было совсем другое, и Siemens A35 задал свои стандартны, поэтому такой телефон можно читать легендарным. А вы помните этот период?

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