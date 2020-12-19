Siemens A35 – у истока мобильных телефонов, с чего все начиналось?

Телефон – легенда.В ту эпоху, не побоимся этого слова, Siemens были одними из лидеров рынка мобильных телефонов. Различные модели этих устройств были в каждом магазине, и они пользовались огромной популярностью. Но у всех есть свои «родоначальники», так сказать, первые ласточки. Такой ласточкой как раз был Siemens A35.

Невзрачный, громоздкий, иногда даже забавный, с маленьким экраном. Но на момент выхода устройства это был огромный шаг для всей индустрии мобильных телефонов. Сам автор помнит, как еще в начальной школе один из его одноклассников принес телефон в школу, и это было первое устройство, которое не требовало проводного соединения для того, чтобы позвонить кому-либо в городе. Вот оно, будущее, мобильный телефон, который можно достать из кармана, набрать номер любого человека и поговорить с ним. Это было чудом.

Конечно, достать из кармана его было проблематично, равно как и положить туда. Siemens отличался довольно большими габаритами. У Siemens A35 уже тогда была подсветка клавиш и экрана. Вы помните, чтобы у вас дома был стационарный телефон, который умел подсвечивать клавиши?

Некоторые вещи, которые придумал технологический гигант, до сих пор выгядят свежо. Для того, чтобы зарядить телефон, необходимо было зафиксировать разъем кабеля с помощью специальной защелки. Это предотвращало телефон от того, чтобы он не потерял контакт, и это чертовски круто. Почему современные производители смартфонов так не делают? Единственной компанией, которой удалось обезопасить устройство от вырванных контактов, если человек запнется за провод – это Apple. Правда, они пошли в сторону и выпустили магнитную зарядку для ноутбуков. Но вернемся к Siemens А35.

Конечно, телефон не был первым в своем роде. Ведь он был выпущен в 2000-ом году, хотя по факту сотовые сети работали у нас еще с 1991 года, но их качество оставляло желать лучшего. Но главная причина заключалась в том, что это было слишком дорого. В ту пору люди предпочитали пользоваться пейджерами.

Первые обычные пользователи с мобильными телефонами начали появляться на улицах только к концу девяностых. Но популяризировать такие устройства удалось только к 2000-ому году именно с выходом Siemens А35.

В противовес современному времени, сотовые телефоны той эпохи не отвлекали людей от своих повседневных дней. В Siemens А35 даже не было ни одной игры. Зато устройство могло похвастаться GSM и возможностью отправки SMS. Кстати, память телефона могла вместить только 20 сообщений, но на тот момент это никого не отпугивало.

Дисплей Siemens А35 вмещал всего две строчки. Причем, в каждой помещалось только по 16 символов. Память устройства вмещала только до 250 записей в телефонной книге. Ограничения были везде.

Телефон мог показывать время и отображаемую текущую дату. Больше в органайзере функций не было. Емкость аккумулятора устройства оставляла всего 600 мА*ч. Для сравнения, большинство чехлов для Bluetooth наушников имеют вместимость 400-500 мА*ч. В эпоху 3000-4000 мА*ч аккумуляторов это кажется несерьезно, но из-за простого дисплея и ограниченного функционала этого было достаточно. Телефон мог обеспечить до 4 часов разговора и до 150 часов ожидания. То есть вы могли заряжать его раз в неделю, если не реже.

Время было совсем другое, и Siemens A35 задал свои стандартны, поэтому такой телефон можно читать легендарным. А вы помните этот период?

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