Signal и Telegram ставят рекорды на фоне отказа пользователей от What’sApp

Даже в мире СМС снова возможен переворот.

Совсем недавно What’sApp объявил о передаче части данных пользователей своей материнской компании – Facebook. Максимально резко на это отреагировали люди, к мнению которых прислушивается весь мир, – Илон Маск, Павел Дуров, Эдвард Сноуден и другие. Что из этого вышло? Все подробности у нас. Поехали!

Вы уже могли видеть всплывающее уведомление в вашем What’sApp. Там вас просят согласиться с новыми правилами компании. Не все из нас их читали полностью, а большинство просто нажимали на «ОК» и всё. Помимо красивых слов про конфиденциальность и безопасность там указано, что часть ваших данных будут переданы Фэйсбуку. Пока речь идёт о вашем местоположении, номере телефона и имени. Но список может быть дополнен снова, ведь и с этим обновлением политики приходилось знакомиться уже дважды.

Такие изменения в конфиденциальности сразу начали освещать мировые СМИ. Но и уважаемые люди всего мира тоже не стали молчать и открыто призывают бойкотировать Вотсап. Особенное внимание было обращено к независимым мессенджерам «Сигнал» и «Телеграм».

И если Telegram давно и уверенно набирает обороты, а во многих странах является главным СМИ и вообще единственным средством для общения. То к Signal такого внимания раньше не было. Благодаря словам таких уважаемых людей, как: Илон Маск, Павел Дуров и Эдвард Сноуден, скачивания этих двух мессенджеров взлетели до небывалых значений.

Телеграм отчитался об уже 500 млн абонентов в своих рядах. За одну неделю абонентов стало больше на 25 млн человек. Сигнал точных данных не раскрыл, но хвастается, что за 1 неделю к нему присоединилось больше на 4200% (или на 7,5 млн) человек, чем неделей ранее. Акции Сигнала, естественно, взлетели тоже – на 11 700% (!).

Вотсап заявляет, что данным абонентов ничего не грозит. Но людей уже не остановить, ведь всем важна их свобода, хоть и виртуальная. А вы скачали или перешли перешли на другие мессенджеры? Лично мне больше нравится Телеграм, а вот Сигналу пока есть, к чему стремиться. Им нужно улучшать своё приложение, работы ещё много. Всем лайк!

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