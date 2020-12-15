Siri теперь может воспроизвести звук кита или пожарной машины

Сири стала ещё лучше.

Всем привет, в iOS 14.3 появилась ещё одна крутая функция, особенно удобно это будет для игры с детьми. Теперь Siri можно попросить воспроизвести звук кита или поезда. И она это сделает. Все подробности у нас. Поехали!

В новой прошивке под номером 14.3 много нового, но не все функции вам на самом деле будут полезны. ProRAW или новый поисковик Ecosia скорее всего вам будут не нужны, а вот улучшенный поиск Сири – ещё как. Теперь можно услышать звуки животных или любые другие звуки, вроде сирены или поезда, просто попросив об этом голосовую помощницу. На английском языке всё уже работает, а на русском это будет возможно уже в течение нескольких дней.

Если сейчас вы спросите: «Как лает собака?», то ничего не услышите. Сири может ответить, что не говорит по-собачьи или предложит какую-то информацию из интернета. Но скоро всё изменится и детям можно будет включать разнообразные звуки для их новых знаний или просто для игры. Всем лайк!

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)