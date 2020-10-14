Скачать бесплатно обои от iPhone 12

Качаем и радуемся.

Каждый новый Айфон привлекает нас не только своим дизайном, а ещё и новыми обоями. Так произошло и вчера на презентации iPhone 12.

Эти обои нам достались из прошивки iOS 14.1. На этой версии сейчас работают 12-ые смартфоны от Apple. Очень красивые изображения под все цвета новой линейки.

Ниже вы можете выбрать для себя обои, а вот ссылка на Яндекс.Диск. Там можно скачать несколько или все картинки без потери качества.

Тёмные обои:

2. Светлые обои:

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