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Скачать бесплатно обои от iPhone 12

14 Окт, 2020

Скачать бесплатно обои от iPhone 12

Качаем и радуемся.

Каждый новый Айфон привлекает нас не только своим дизайном, а ещё и новыми обоями. Так произошло и вчера на презентации iPhone 12.

iPhone 12

Эти обои нам достались из прошивки iOS 14.1. На этой версии сейчас работают 12-ые смартфоны от Apple. Очень красивые изображения под все цвета новой линейки.

Ниже вы можете выбрать для себя обои, а вот ссылка на Яндекс.Диск. Там можно скачать несколько или все картинки без потери качества.

  1. Тёмные обои:

2. Светлые обои:

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1 Комментарий

  1. Александр:
    14.10.2020 в 10:26

    В этом году видимо на обои решили забить. Всегда обои айфон были эталоном и знаком качества, все копировали и пытались сделать похожее. Но видимо прошло то время .

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