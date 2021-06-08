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Скачать новые оригинальные обои от iOS 15

8 Июн, 2021

Скачать новые оригинальные обои от iOS 15

Симпатичные.

Устали от обоев от iOS 14? Что же, вы уже можете скачать новые, те, что поставляются вместе с iOS 15 (пока что девелоперской бетой, пользовательскую выкатят только в июле). Выглядят они отменно.

Ниже сами обои, а также их превью, чтобы оценить. Кстати, делитесь впечатлениями.

Темные обои выглядят так:

Светлые иначе:

Где скачать?

Как установить? Напомним:

  1. Зайдите в Настройки.
  2. Затем в Обои.
  3. После в Выбрать новые обои.
  4. Ставим обоину (ту или иную) от iOS 15. Всё!

Что еще?

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