Скачать новые оригинальные обои от iOS 15
Симпатичные.
Устали от обоев от iOS 14? Что же, вы уже можете скачать новые, те, что поставляются вместе с iOS 15 (пока что девелоперской бетой, пользовательскую выкатят только в июле). Выглядят они отменно.
Ниже сами обои, а также их превью, чтобы оценить. Кстати, делитесь впечатлениями.
Темные обои выглядят так:
Светлые иначе:
Где скачать?
Как установить? Напомним:
- Зайдите в Настройки.
- Затем в Обои.
- После в Выбрать новые обои.
- Ставим обоину (ту или иную) от iOS 15. Всё!
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