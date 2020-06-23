Скачать обои из iOS 14 для всех iPhone (ссылки)

Как обычно, шикарные обои.

В первой бета-версии iOS 14 появились новые фирменные обои для iPhone, разработанные компанией Apple. Уже сейчас их можно установить на любой смартфон, без необходимости переходить на тестируемую сборку iOS 14. Собрали все обои из новой прошивки Apple в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Ранее мы рассказывали о том, как установить iOS 14 beta 1 прямо сейчас. В случае с iOS 14 на установку бета-версии нет суровых ограничений, как это было в прошлом году с первой тестируемой сборкой iOS 13.

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