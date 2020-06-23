Скачать обои из macOS Big Sur (ссылки)

Как обычно, прекрасные обои от Apple.

Установившиеся первую бета-версию macOS Big Sur разработчики извлекли из операционной системы новые обои, созданные Apple для компьютеров Mac. Мы собрали все обои из macOS Big Sur в разрешении 5K в рамках одной публикации для того, чтобы все желающие смогли установить на свои устройства без необходимости обновления до бета-версии. Новые обои из macOS Big Sur отлично подходят не только для компьютеров, но и для смартфонов.

Скачать обои из macOS Big Sur

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Ранее мы опубликовали все новые обои из iOS 14.

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