Скачайте новые фиолетовые обои для iPhone 12 прямо сейчас

На любое устройство.

Как многие знают, Apple представила iPhone 12 и iPhone 12 mini в фиолетовой расцветке. У них классные обои. Хотите такие же?

Никаких проблем – изображения доступны в сети. Они подходят не только для айфонов. У вас телефон на Android? Загружайте.

Если вы в iOS, нажмите на картинку и удерживайте. В появившемся меню выберите “Сохранить”.



Либо возьмите с сайта 9to5mac.com. Вот светло-фиолетовая версия. Здесь темно-фиолетовая.

Можно воспользоваться сервисом MEGA, где лежат обои в высоком качестве.

Источник: wccftech.com

Читайте также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Поставьте оценку: (4,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: