Скачайте новые фиолетовые обои для iPhone 12 прямо сейчас
На любое устройство.
Как многие знают, Apple представила iPhone 12 и iPhone 12 mini в фиолетовой расцветке. У них классные обои. Хотите такие же?
Никаких проблем – изображения доступны в сети. Они подходят не только для айфонов. У вас телефон на Android? Загружайте.
Если вы в iOS, нажмите на картинку и удерживайте. В появившемся меню выберите “Сохранить”.
Либо возьмите с сайта 9to5mac.com. Вот светло-фиолетовая версия. Здесь темно-фиолетовая.
Можно воспользоваться сервисом MEGA, где лежат обои в высоком качестве.
Источник: wccftech.com
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