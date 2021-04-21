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Скачайте новые фиолетовые обои для iPhone 12 прямо сейчас

21 Апр, 2021

Скачайте новые фиолетовые обои для iPhone 12 прямо сейчас

На любое устройство.

Как многие знают, Apple представила iPhone 12 и iPhone 12 mini в фиолетовой расцветке. У них классные обои. Хотите такие же?

фиолетовые обои для iPhone 12

Никаких проблем – изображения доступны в сети. Они подходят не только для айфонов. У вас телефон на Android? Загружайте.

фиолетовые обои для iPhone 12

Если вы в iOS, нажмите на картинку и удерживайте. В появившемся меню выберите “Сохранить”.
фиолетовые обои для iPhone 12

Либо возьмите с сайта 9to5mac.com. Вот светло-фиолетовая версия. Здесь темно-фиолетовая.

Можно воспользоваться сервисом MEGA, где лежат обои в высоком качестве.

Источник: wccftech.com

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