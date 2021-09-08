Скандал — сотрудники Facebook могут читать все сообщения в WhatsApp

Страшно.

Мессенджером WhatsApp пользуются более 2 миллиардов человек по всему миру. Наверняка, и Вы тоже. Так вот, представьте, что всю вашу переписку кто-то читает. А если там важные пароли, конфиденциальная информация, фото, которые никто не должен видеть? Так, вот эксперты ProPublica пришли к выводу, что это не всего лишь страшилки, а реальность!

Как так?

Политика Facebook и система шифровки WhatsApp таковы, что тысяча специалистов с помощью особого ПО Facebook может изучать всю вашу переписку. И приватный чат не спасет. Для чего? Задумка такова, что ради добра. Сначала в переписке копается AI, выискивая сообщения о бандитизме/терроризме, преступлениях против детей и так далее. Если находит, то пересылает подозрительное сообщение (а еще 4 прошлых) реальному человек. Если ему что-то не понравится, такой специалист включает пользователя в список подозрительных и получает доступ ко всей его дальнейшей переписке.

И все это добро указано в политики конфиденциальности!

Выходит, что сквозное шифрование WhatsApp, не такое уж и сквозное.

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