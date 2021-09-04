Сканирование фото на iPhone отменяется — по крайней мере, на время
Ура!
Хорошие новости. Apple решила отложить начало сканирования фотобиблиотек пользователей в iCloud.
Почему? Оказывается из-за критики.
Вот, что примерно говорят в официальном пресс-релизе:
Ранее мы заявили о внедрении в iOS функции, которая поможет защитить детей от бандитов, а также ограничит распространение в сети фото и видео с насилием над несовершеннолетними. Но мы прислушались к критике, посовещались с экспертами и пришли к выводу, что пока не время запускать сканирование iCloud. Мы доработаем эту функцию и запустим лишь тогда, когда будем полностью уверены, что работает она корректно.
Изначально начать сканировать iCloud купертиновцы планировали в конце текущего года.
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