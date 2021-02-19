Скидки до 16 тысяч рублей на гаджеты Honor – в честь 23 февраля

Выгодно!

Давно мечтали о каком-нибудь устройстве Honor? Сейчас брать самое время. Компания объявила акцию, посвященную 23 февраля. Она уже стартовала и продлится до Дня защитника Отечества включительно.

В зависимости от гаджета – предлагаются скидки от одной до 16 тысяч рублей. Согласитесь, приятный бонус.

Обратите внимание на флагманы серии Honor 30. Одни модели линейки позволят сэкономить 2 тысячи рублей. Другие – до 4 тысяч. Плюс покупателей ждут подарки в виде фирменных беспроводных наушников, умных часов и так далее.

Также в акции участвуют смартфоны Honor 9X Premium, Honor 8A Prime, Honor 9X, Honor 9S, Honor 9X Lite, Honor 9A, Honor 20E, Honor 9C, Honor 10i Premium и Honor 10 Lite.

Интересуют ноутбуки и планшеты? До 23 февраля Honor снизила цену на некоторые конфигурации HUNTER V700. Это сохранит вам от 14 до 16 тысяч рублей. Хотите MagicBook Pro? Скидка на него – 10 тысяч рублей.

Без подарков не обошлось. На ваш выбор – рюкзак, роутер, мышь и прочие аксессуары. Кроме того, на 3 тысячи подешевела “таблетка” Honor Pad V6.

Отдельно стоит отметить скидку на часы Watch GS Pro – 2 тысячи рублей). Magic Earbuds стали доступнее на 1 тысячу.

Поучаствовать в акции легко – достаточно перейти в онлайн-магазин Honor. Там можно узнать все подробности.

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