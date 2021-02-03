Скидки на смартфоны Xiaomi ко Дню всех влюбленных — Mi 10T Pro за 45 990 рублей

Бегом в магазин.

Компания Xiaomi, смартфоны которой на нашем сайте очень любят (больше фанатов только у Айфонов), сообщает о старте уникальной акции, приуроченной ко Дню всех влюбленных. «С днем Святого Валентина» производитель поздравляет нас скидками до 4000 рублей.

Планировали купить Xiaomi Mi 10T или M10T Pro? Что же, первый теперь стоит 40 990 рублей, а второй — 45 990 рублей. Копейки за столь продвинутые гаджеты.

Кроме того, за Mi 10T вам подарят эксклюзивный рюкзак и Mi Smart Band 5. Между прочим, изумительная штука. А за Mi 10T Pro? Только рюкзак.

Что еще? Например, Redmi Note 9 Pro за 23 990 рублей. А также Poco X3 NFC и Poco M3, многие другие модели смартфонов, пауэрбанков, роутеров, мониторов, пылесосов (!), TWS-наушников. Щедро.

Медлить не стоит. Акция завершится в 23:59 (время московское) 14 февраля.

Проходим по ссылке в источнике.

Источник: Xiaomi

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