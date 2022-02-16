Скидки от OPPO до 30% в преддверии 23 февраля и 8 марта
День защитника Отечества и Международный женский день.
OPPO сообщает о начале распродаже, которая подготовлена аккурат к мужскому и женскому праздникам. Да, речь о Дне защитника Отечества и Международном женском дне. Готовите подарок к 23 февраля или к 8 марта? Смартфон от OPPO как раз то, что нужно.
Распродавать гаджеты будут в фирменном магазине производителя на OZON. Когда? С 15 по 18 февраля и с 1 по 4 марта. Размер скидок? До 30%.
Что можно взять?
- OPPO Reno 6: смартфон с крутой камерой, портретным видео-режимом с эффектом голливудского блокбастера — за 28 тысяч рублей.
- OPPO Find X2: 120 Гц, Quad HD+, крутая тройная камера. Смартфон отдается со скидкой в размере 11 590 рублей.
- OPPO Reno 5: 26 тысяч рублей.
- OPPO Reno 5 Lite: 22,5 тысячи рублей.
- OPPO A74: 17,5 тысяч рублей.
- Беспроводные наушники OPPO Enco W51 с шумодавом: 6200 рублей.
- На прочую носимую электронику также дают скидку.
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