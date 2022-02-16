Скидки от OPPO до 30% в преддверии 23 февраля и 8 марта

День защитника Отечества и Международный женский день.

OPPO сообщает о начале распродаже, которая подготовлена аккурат к мужскому и женскому праздникам. Да, речь о Дне защитника Отечества и Международном женском дне. Готовите подарок к 23 февраля или к 8 марта? Смартфон от OPPO как раз то, что нужно.

Распродавать гаджеты будут в фирменном магазине производителя на OZON. Когда? С 15 по 18 февраля и с 1 по 4 марта. Размер скидок? До 30%.

Что можно взять?

OPPO Reno 6 : смартфон с крутой камерой, портретным видео-режимом с эффектом голливудского блокбастера — за 28 тысяч рублей .

: смартфон с крутой камерой, портретным видео-режимом с эффектом голливудского блокбастера — за . OPPO Find X2 : 120 Гц, Quad HD+, крутая тройная камера. Смартфон отдается со скидкой в размере 11 590 рублей .

: 120 Гц, Quad HD+, крутая тройная камера. Смартфон отдается со скидкой в размере . OPPO Reno 5 : 26 тысяч рубле й .

: . OPPO Reno 5 Lite : 22,5 тысячи рублей .

: . OPPO A74 : 17,5 тысяч рублей .

: . Беспроводные наушники OPPO Enco W51 с шумодавом : 6200 рублей .

: . На прочую носимую электронику также дают скидку.

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