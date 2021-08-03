Скидки от OPPO на Reno5 Lite и A54 в августе — спешите

Распродажа от OPPO.

Компания OPPO предлагает в августе приобрести смартфоны OPPO Reno5 Lite и OPPO A54 с большими скидками. Первый предлагается за 24 тысячи рублей, второй оценивается в 12 тысяч. В первом случае скидка равна 2 тысячам, а во втором — 3 тысячам. Также покупателям положена гарнитура OPPO O-Fresh в подарок.

Напомним, что OPPO Reno5 Lite это замечательный смартфон с большой батареей емкостью 4310 мА*ч, быстрой 30-ваттной зарядкой и классной квадрокамерой. Мы писали о нем. Читаем обзор.

OPPO A54 получил тройную камеру и аккумулятор на 5000 мА*ч. Какой он? Ознакомьтесь с обзором от Блохи.

Также покупателям флагманского OPPO Find X2 в официальном онлайн-магазине OPPO подарят наушники OPPO Enco Q1 с шумодавом.

Успеть нужно с 3 по 23 августа.

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