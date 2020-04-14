Скидки сработали: продажи iPhone взлетели в Китае. Когда в России?

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Установленные компанией Apple скидки на iPhone в Китае сработали. Согласно данным китайского регулятора, продажи смартфонов Apple в марте увеличились на 416% по сравнению с февралем. По словам экспертов, главными причинами столь большого роста стали окончание карантина в стране и снижение стоимости iPhone у большинства ведущих ритейлеров.

Из-за карантина в Китае продажи смартфонов в начале года значительно сократились. Сильнее всего досталось компании Apple, чьи дорогие устройства начали покупать реже по сравнению с более доступными моделями местных брендов.

Apple отреагировала на сложившуюся ситуацию скидками. В марте все ведущие ритейлеры техники Apple в Китае снизили цены на iPhone. Наибольшие скидки были сделаны на iPhone 8 перед грядущим выходом iPhone SE 2020 и актуальные флагманские модели iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Поскольку скидки произошли одновременно у всех ведущих ритейлеров, местные эксперты посчитали, что снижение было сделано по договоренности с Apple.

Согласно прогнозам, продажи iPhone в Китае будут продолжать расти в последующие месяцы. Во многом на это повлияет запуск нового менее дорогого 4,7-дюймового смартфона iPhone SE 2020. По последним данным анонс новинки может состояться 14 или 15 апреля.

Что касается России, то на сегодняшний день авторизованные ритейлеры Apple в России не снижают цены на актуальные модели iPhone. Более того, из-за падения курса рубля в марте все официальные партнеры Apple в России подняли стоимость флагманских iPhone в среднем на 2,5 тысячи рублей.

Источник: PA.

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