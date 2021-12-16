Складной Find N от OPPO по ощущениям круче Samsung Galaxy Z Fold 3 и iPhone 13 Pro — обзор

Первый складной смартфон компании OPPO — Find N.

Привет, уважаемые! Спешу поделиться с вами эмоциями от первого коммерческого складного смартфона OPPO под названием Find N. Полноценным обзором это не назовешь, так как смартфон я изучал со всех сторон в российском московском офисе OPPO всего часа полтора, но ощущения остались яркими. Делюсь ими.

В этом обзоре Find N я хочу сделать упор именно на своих эмоциях от складного смартфона от OPPO, а не на перечислении его технических параметров. Основные технические характеристики Find N коротко и ёмко изложены здесь. Полные технические данные Find N приведены ближе к завершению этой темы (листайте вниз). Конечно, цифры в этом обзоре будут и в большом количестве – без них никак, но постараюсь вас погружать в цифры по минимуму, так как начинка у смартфона топовая, что очевидно. А вот мои впечатления здесь будут изложены по максимуму.

После четырех лет разработки и шести поколений прототипов у OPPO родился новый флагман — складной смартфон OPPO Find N, который выглядит стильно, непривычно и инновационно. Одна упаковка чего стоит, я распечатывал коробку с подрагивающей от волнения рукой и не с первого раза смог это сделать.

Дизайн и упаковка Find N

Извлекаю Find N из шикарной коробки и… вау — вот тот случай, когда реальность превзошла мои ожидания. Стильный, складной, при этом компактный в сложенном состоянии, быстрый и невероятно функциональный. Расскажу обо всем по порядку, поехали!

Мне достался Find N белого цвета с металлическими ободками и стеклянной поверхностью корпуса с 3D-изогнутым дизайном на обоих внешних краях. Выглядит дорого-богато и качество сборки смартфона — на высочайшем уровне. Стильные обтекаемые изгибы корпуса, его тактильно приятно держать в руке. Стеклянная задняя поверхность Find N (причем слой стекла совсем тонкий) и керамический блок камер на ней по дизайну напоминают смартфон OPPO Find X3. Задняя панель у Find N защищена прочным стеклом. Все хорошо скомпоновано между собой и гармонично смотрится. Эстетика на высоте.

Если говорить о цветах Find N, то помимо роскошного белого, доставшегося мне, есть еще черный и лиловый.

В сложенном виде Find N превращается в привычный смартфон, причем достаточно компактный с диагональю 5,5 дюймов (5,49, если быть точным) и соотношением сторон 18/9. Верхняя рабочая сторона Find N при этом ведет себя как обычный смартфон, только в руке он ощущается в сложенном состоянии непривычно толстоватым, но лично для меня совсем не громоздким на счет легкого для такого размера веса в 275 грамм. При раскрытии Find N переключается на внутренний дисплей — “открытую книжку” с диагональю 7,1 дюйма с соотношением сторон 8,4/9. В развернутом состоянии Find N визуально воспринимается почти как квадрат, сами смотрите на фото ниже. Внутренний дисплей поворачивается к вам горизонтально и это очень удобно!

Внутренний дисплей сделан по LTPO-технологии — это низкотемпературный поликристаллический кремний (low-temperature polycrystalline silicon) с адаптивной частотой от 1 до 120 герц. Все зависит от контента, который на экране. Если на дисплее текст, то его нет смысла обновлять с частотой 120 Герц, а вот если динамические игры, то другое дело.

В глаза сразу бросается компактность складного Find N и его размеры в сравнении с другими флагманами и конкурентами (ага, я про Samsung Galaxy Z Fold 3). Раскладываю Find N и складываю снова, повторяю это ещё и ещё… и ещё раз в надежде глазами увидеть место сгиба на полностью развернутом экране по аналогии с Samsung Galaxy Z Fold 3, но линии сгиба абсолютно не видно! Как будто единый сплошной экран без малейшего намека на сгиб. Нет заломов, нет никакой “книжной” линии посередине, нет складок. Потрясающе! Правда, я не могу утверждать, что то же самое будет через неделю или через месяц использования OPPO Find N. Об этом смогу вам рассказать после более длительного тестирования новинки. В самой компании OPPO не утверждают, что складки совсем не должно быть видно. OPPO говорит так:

Уникальная конструкция шарнира в виде капли воды решает многие проблемы складных устройств, увеличивая угол сгиба дисплея и обеспечивая буфер при складывании экрана, что делает складку минимальной и на 80% менее заметной по сравнению с другими устройствами.

Во время тестирования в голове пролетали мысли: насколько же должно быть удобно смотреть видео на развернутом Find N, читать тексты и уж точно гонять в игры на таком квадратно-горизонтальном развернутом дисплее. Так оно и оказалось.

Следующее, на что я обратил внимание то раскрывая, то складывая смартфон — это плавность и скорость работы шарниров сгибания. Смартфон Find N протестирован на 200 тысяч открытий и закрытий дисплея при температурах до -20 градусов, что соответствует примерно 5 годам использования при где-то 110 открытий и закрытий в день. Думаю, что большинству этого вполне хватит, учитывая среднее время смены смартфонов. Если копнуть глубже в сторону работы шарнирного механизма, то могу сказать, что шарнир сгибания Flexion Hinge состоит из 136 компонентов, подогнанных между собой с точностью 0,01 мм и работает шарнирный механизм так же плавно, как и человеческий сустав. Find N можно зафиксировать в развернутом состоянии под углами от 50 до 120 градусов и это называется режимом FlexForm, и он меня особенно порадовал.

Я попробовал согнуть Find N под удобным для меня углом и положил его на стол, превратив в мини-ноутбук. При этом на нем легко печатать тексты двумя руками и просматривать видео. Для него должны быть много разных кастомных клавиатур, но до проверки этого у меня руки не дошли. В таком согнутом и лежащем на столе состоянии смартфон можно использовать даже в качестве штатива при записи видео (поддерживает 4К 60 кадров в секунду) или для съемки фото.

Далее снова согнул Find N уже под другим углом, удобным конкретно мне и взял его в руки. Заметил, что OPPO адаптировали основные приложения такие как Камера, Музыка и Заметки для работы экрана в согнутом виде.

На фото ниже сотрудница российского OPPO Ульяна держит в своих руках присогнутый Find N с открытым приложением Камера. Кстати, отдельное ей спасибо за помощь в фотосъемке Find N.

Фотографии смартфона Find N можете посмотреть не только в этом обзоре, но и в отдельной теме, есть также и видео Find N.

Камеры — фото и видео с Find N

Задний блок камер у Find N состоит из трёх фотомодулей:

Основная 50-мегапиксельная камера (сенсор ​​Sony IMX 766) с размером матрицы 1/1.56 дюйма и диафрагмой f/1.8. Камера состоит из 6 линз. Cверхширокоугольная 16-мегапиксельная камера (матрица Sony IMX 481) с диафрагмой f/2.2. 5-ти линзовый телеобъектив на 13 мегапикселей (модуль Samsung S5K3M5) с диафрагмой f/2.4.

Есть еще пару фронтальных камер:

Фронтальная селфи-камера на внутреннем экране (когда Find N раскрыт) на 32 Мегапикселя (сенсор Sony IMX 615) с диафрагмой f/2.4. Фронтальная селфи-камера на внешнем экране на 32 Мегапикселя (сенсор Sony IMX 615) с диафрагмой f/2.4.

Более подробные характеристики всех камер смотрите ниже в разделе про начинку Find N.

У основной камеры есть множество режимов съемки: фото, видео, ночной режим, профессиональны режим, панорамный режим, портретный режим, Time-lapse, замедленная съемка, помощник/интеллектуальный помощник Брино, сканирование текста, просмотр видео в двойном режиме, кино, пр.

У обеих фронтальных камер есть режимы: фото, видео, панорамный режим, портретный режим,ночной режим, Time lapse, бьютификация, просмотр видео в двойном режиме, пр.

Лучше один раз увидеть, если разговор идет про фото и видео, поэтому ниже примеры фотографий, сделанных с Find N.

Селфи-фото на Find N можно делать и с помощью жестов рук, не прибегая к кнопкам.

Примеры портретных и других фотографий с Find N вы также можете посмотреть в этой теме.

К качеству работы основной камеры претензий нет, все очень даже хорошо. А вот на сверхширокоугольную камеру автофокус не поставили, поэтому готовьтесь к “замыленности” в кадрах.

Заметил, что фотографии с Find N мне было удобнее делать с развернутым экраном, держа открытый Find N обеими руками. Это повышает качество фоток тк тряска при съемке “с обеих рук” менее сильная и в следствии этого вероятность даже небольших размытий на обычных повседневных фото уменьшается.

Ниже примеры фотографий, которые были сделаны на скорую руку в московском офисе OPPO на Find N в режиме “быстрей-скорей”.

Начнем с портретного режима. Сначала портрет двух сотрудниц OPPO: Анастасии и Ульяны, сделанные мной на основную 50-мегапиксельную камеру OPPO Find N. На фото холодные тона, но снимал “у ближайшей стенки”, поэтому при выборе более удачного освещения портреты будут получаться вообще шикарно. Также цветовую температуру и баланс белого можно подкорректировать и во встроенном редакторе и вовсе будет портрет-“конфетка” (фото выложил как есть, без коррекций).

В Find N есть режим бьютификации со множеством настроек, который позволяет сгладить недостатки наших лиц. А разве у нас идеальные лица? Нет, но почему-то мы все хотим хорошо выглядеть в Инстаграме. Режим улучшения портретов – это удобно, так как не надо использовать графический редактор и тратить время на наложение фильтров и затирание “недостатков”. Да и не все из нас готовы что-то корректировать в редакторе, некоторым надо для этого к кому-то обращаться. Особенно это касается девушек. В том же Айфоне с этим сложнее. Ниже фото Ульяны, которое я сделал для сравнения на iPhone 13 Pro. Ульяне это фото не понравилось, оно и понятно.

Следующая фотография Ульяны сделана в портретном режиме на Find N с использованием встроенного улучшения – бьютификации. И это фото по качеству Ульяна считает нормальным. И я тоже. И сразу можно выкладывать в Instagram! 🙂

В Find N есть режим фото для продвинутых фотографов, хорошо знакомых со словами ISO, диафрагма, глубина резкости, световая температура, баланс белого и пр. В смартфоне предусмотрен простой встроенный редактор изображений с интуитивно понятным интерфейсом.

А вот пример фотографии кружки с кофе. Надпись OPPO на кружке лишь потому, что снимал в российском офисе OPPO то, что было под рукой. Не реклама, не проплачено 🙂

Удалось снять на Find N новогоднюю ёлку в офисе OPPO.

И новогоднюю игрушку.

Все фотографии предметов на Find N получаются четкими, яркими, с хорошим динамическим диапазоном.

Удобство пользования Find N одной рукой

Да, без проблем. В свернутом состоянии он толстенький (140,2 мм), но за счет диагонали всего в 5,5 дюйма в сложенном состоянии очень компактен и вес в 275 грамм позволяет легко им управляться.

Скорость работы Find N

Сердцем смартфона является высокопроизводительный процессор Qualcomm Snapdragon 888, поэтому Find N справится с любыми задачами. У меня не было возможности провести реальные тесты производительности, хотя возможности процессора Snapdragon 888 всем давно известны и не вызывают нареканий.

Скорость и одновременно с этим плавность работы дисплея Find N поражают. Внутренний AMOLED-дисплей разгоняется до 120 Гц в зависимости от задач. Скорость работы внешнего дисплея с частотой 60 Гц также не вызывает нареканий. Частота дискретизации сенсорных дисплеев доходит до 1000 Герц! Посмотреть на плавную прокрутку на дисплее Find N можно в одном из этих видео.

Цвета корпуса Find N

Всего 3 варианта цветов корпуса:

белый, напоминающий белую керамическую глазурь с глянцевым стеклом и изысканной текстурой;

черный, который сочетает в себе блестящее матовое стекло и новые технологии ламинирования пленки для мерцающего эффекта;

лиловый, чем-то напоминающий флакон дорогих духов.

Цены на Find N и дата выхода в России

В Китае Find N в продаже с 23 декабря 2021 по таким ценам:

Find N 8 ГБ/256 ГБ — 7699 юаней (1210 долларов).

Find N 12 ГБ/512 ГБ — 8999 юаней (1414 долларов).

Цена и дата выхода Find N в России пока неизвестны как и то, будет ли складной Find N вообще продаваться в России или же его ждет судьба Xiaomi Mi 11 Ultra (флагмана Xiaomi 2021, так и не приехавшего официально в Россию).

Начинка Find N — процессор, память, зарядка, аккумулятор, датчик отпечатка пальца и пр

Все же решил оставить тут подробные технические характеристики для полного понимания всей начинки Find N.

Процессор: Qualcomm Snapdragon 888 Mobile Platform.

Дисплей внутренний Serene Display, состоящий из 12 слоев : AMOLED с диагональю 7,1 дюйма с частотой 1 Герц – 120 Герц и разрешением 1792 x 1920 с плотностью пикселей 370 на дюйм. Яркость 500 нит, 1000 нит максимальная яркость и до 10 240 максимальной авто-яркости. Покрыт защитным стеклом Flexible UTG (толщиной 0,03 миллиметра).

Serene Display, состоящий из 12 слоев Дисплей внешний Serene Display, состоящий из 12 слоев : AMOLED с диагональю 5,49 дюймов, с частотой 60 Герц, плотностью пикселей 402 на дюйм, разрешением 1972 x 988, яркостью 500 нит, 1000 нит максимальная яркость и до 10 240 максимальной авто-яркости. Покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Serene Display, состоящий из 12 слоев Оперативная память: LPDDR5 на 8 ГБ или 12 ГБ.

Постоянная память: UFS3.1 на 256 ГБ или 512 ГБ.

Аккумулятор: 4500 мА*ч.

Частота дискретизации сенсорных дисплеев: до 1000 Герц.

Сканер отпечатков пальцев: на боковой панели.

Технология распознавания лица.

Проводная зарядка на 33 Ватта SUPERVOOC.

Беспроводная зарядка на 15 Ватт AIRVOOC/Qi.

Реверсивная зарядка на 10 Ватт.

Основная камера (сзади): матрица Sony IMX766 50 Мп размер матрицы 1/1.56 дюйма, поддержка технологии All Pixel Omni-directional PDAF с возможностью 100% фокусировки пикселей и разнонаправленной фокусировкой, диафрагма f/1.8; эквивалентное фокусное расстояние 24 мм; 6 линз; OIS.

Видео на основную камеру: до 4K 60 кадров в сек, разрешение видео 1080P 240 кадров в сек.

Ультраширокоугольная камера (сзади) матрица Sony IMX481 16 Mп, диафрагма f/2.2; Equivalent Focal Length 14 мм; 5-элементный объектив.

Телеобъектив (сзади) Samsung S5K3M5 13 Mп, диафрагма f/2.4; Equivalent Focal Length 52 мм; 5 линз.

Фронтальная камера (внутренний экран): Sony IMX615 32 Mп диафрагма f/2.4.

Фронтальная камера (внешний экран): Sony IMX615 32 Mп диафрагма f/2.4

Поддержка 5G: естественно.

NFC: есть.

Две СИМ-карты размера nano-SIM.

Bluetooth 5.2

Аудиокодеки: SBC, AAC, AptX, LDAC.

Операционная система: ColorOS 12 на базе Android 11.

Интерфейс USB: Type-C.

Беспроводной доступ в Интернет: Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/; WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G；Поддерживает экран WLAN; Точка доступа Wi-Fi; Одновременный двухдиапазонный (Wi-Fi 2.4 GHz 2×2 + Wi-Fi 5 GHz 2×2); поддерживает Wi-Fi 5 Гигагерц 160 Мегагерц; поддержка 2×2 MIMO;

Эффект пространственного воспроизведения звука MU-MIMO.

Навигация: Built-in GPS, A-GPS, BeiDou Спутниковая навигационная система, Glonass, GALILEO, QZSS.

Датчики: геомагнитный датчик, датчик света, цветной температурный датчик, датчик приближения, акселерометр, датчик Холла, гироскоп, шагомер.

Габариты в разложенном виде (со стороны аккумулятора): 132,6 на 140,2 на 7,8 мм

Габариты в разложенном виде (со стороны экрана): 132,6 на 140,2 на 8 мм

Габариты в сложенном виде: 132,6 на 73 на 15,9 мм

Вес: 275 грамм.

В комплектацию Find N входят: сам смартфон, USB-кабель, зарядный блок, инструмент для извлечения SIM-карты, эксклюзивная сервисная карта, гарантийный талон, руководство по безопасности и инструкция по началу работы.

Отмечу, что 12-ти слойная технология дисплея Serene Display — это собственная разработка компании OPPO.

Итоговые выводы

Find N получился модным, современным, стильным, инновационным и удобным. Такой не у многих будет, так как немногие могут себе его позволить. Пока это единственный в мире складной смартфон с практически незаметной складкой посередине развернутого экрана. Find N — самый компактный в свернутом состоянии из всех складываемых смартфонов и поэтому с ним гораздо удобнее в одной руке, чем, например, c раскладным смартфоном Samsung Galaxy Z Fold 3.

На Find N установлена операционная система Android 11 с настройкой ColorOS 12, а не Android 12. Полагаю, что обновление на Find N в будущем “завезут”. В остальном в Find N топовая начинка.

Огромный внутренний экран смартфона в развернутом состоянии фактически обеспечивает процентов на 60 больше площади, чем обычные 6,5-дюймовые дисплеи смартфонов. Find N можно использовать в согнутом состоянии под углами от 50 до 120 градусов как мини-ноутбук, как планшет, как штатив для съемки видео. Это удобно для набора текста, для просмотра YouTube, для видеозвонков, видеоконференций и для множество других задач. Может быть полезен видеоблогерам как многофункциональное и компактное устройство. В любом месте достал Find N, согнул на нужный угол, поставил, включил и записал видео. 4K 60fps он поддерживает.

В Find N заявлена поддержка различных виртуальных клавиатур для печати текста, но протестировать это времени у меня не было. Если так и есть, то еще один плюс. Из того, что не успел проверить — в смартфоне заявлен качественный звук Dolby Atmos с двойными динамиками. Поверим на слово, но лучше протестировать. Также не проверял скорость и четкость работы сканера отпечатки пальцев на боковой кнопке и точность и скорость алгоритма распознавания лица.

Запомнилось удобное разделение экрана на 2 части (Split Screen) всего лишь простым двухпальцевым жестом. Очень понравился плавный “бесшовный” переход от внутреннего развернутого дисплея к свернутому внешнему и наоборот — ведь на обоих дисплеях отображается то же самое, только немного в другом разрешении. Яркость обоих дисплеев одинаковая, поэтому при переходе от внутреннего дисплея к внешнему и наоборот нет перепада яркости и стресса для зрения. И яркость эта подстраивается автоматически в зависимости от условий внешнего освещения. Это естественно, интуитивно и удобно. Яркость обоих дисплеев может достигать 1000 нит, а частота дискретизации сенсорного экрана достигает 1000 Герц!

Понравились адаптированные под складной Find N стандартные и часто использующиеся приложения Камера, Музыка, Заметки. Смотрите пример на фото ниже (приложение Камера).

Селфи можно делать и на основную, самую мощную и самую качественную 50-мегапиксельную камеру. На то Find N и складной смартфон. При этом на дополнительном дисплее заранее можно видео то, что будет получаться (там будет отображаться предварительный просмотр).

Ставлю жирный плюс за соотношение сторон при развернутом Find N, которое составляет 8,4/9 (это 0,93) и представляет собой фактически квадрат. Очень удобно. Такого форм-фактора у других складных смартфонов не наблюдаю. Удобство восприятия информации с дисплея — дело персональное: кому-то нравится одно, а кому-то другое, но лично для меня почти квадратная форма развернутого дисплея удобна.

Шарнирный механизм я бы назвал “технологическим искусством”. Работает плавно и быстро и в то же время четко фиксирует смартфон при углах в 50-120 градусов. Заявлена надежность шарниров на уровне 200 000 открытий/закрытий внутреннего дисплея Find N. Но все надо тестировать на деле, хотя по заявлением OPPO это проверено всемирно известной организацией TUV. Хотел бы я посмотреть увеличенное и замедленное видео о работе этого кулачково-пружинного шарнирного механизма изнутри. А вы?

Также к достоинствам отнесу быструю зарядку SUPERVOOC на 33 Вт, которая заряжает Find N до 55% за 30 минут и до 100% за 70 минут. Весьма неплохо.

С другой стороны еще далеко не все приложения адаптированы под развернутый экран складного Find N, включая популярные. Например, Instagram еще не адаптирован, как и многие игры. Но это дело времени. Не уверен, что аккумулятора емкостью 4500 мА*ч хватит на активное использование Find N в течение дня без подзарядки. Это надо проверять в процессе реального длительного использования.

Чтобы сказать больше о недостатках Find N — его надо основательно протестировать и если у меня появится такая возможность, то у нас выйдет отдельный материал по опыту использования Find N с моим реальным отзывом.

У меня возникло ощущение, что OPPO проектировало Find N по такому принципу: прежде всего это должен быть удобный смартфон (в сложенном виде), а потом уже будем раздавать вкусняшки при развернутом положении внутреннего дисплея смартфона. И мне эта позиция хорошо зашла, хотя у других производителей складных смартфонов похоже всё наоборот.

Будет ли продаваться Find N в России и если да, то когда и по какой цене — эти вопросы пока открыты.

Почему в заголовке обзора упоминается iPhone 13 Pro? Как можно сравнивать складной Find N с обычным форм-фактором? Дело в том, что я на протяжении многих последних лет являюсь владельцем всегда новейших Айфонов и никогда не был готов променять флагманы Apple на что-то другое. Через мои руки проходит много смартфонов-новинок каждый год, но повседневным смартом был и остается iPhone. Так вот, OPPO Find N — тот самый смартфон, который я готов сделать своим ежедневным взамен текущего iPhone 13 Pro с уверенность, что я не только ничего не потеряю, но даже выиграю.

По моему мнению, первый складной смартфон компании OPPO удался. В OPPO заявляют, что в процессе разработки Find N было официально зарегистрировано 448 патентов. Верю, верю. Завезите Find N и в Россию, пожалуйста!

Всем читателям “пока-пока” и не тратьте свои деньги зря на смартфоны до тех пор, пока не убедитесь, что “оно вам точно надо”!

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