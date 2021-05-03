Складной iPhone: характеристики и дата выхода

Каким он будет?

Прогнозы известного аналитика Минг-Чи Куо часто сбываются. Поэтому его новый отчет вызывает интерес.

В записке для инвесторов Минг-Чи Куо утверждает, что складной iPhone в разработке.

Если верить эксперту, смартфон получит 8-дюймовый гибкий экран. Дисплей относится к типу OLED и имеет разрешение QHD+ (2880 на 1440 точек).

Сенсорная панель создана на основе серебряной нанопроволоки. Она хорошо себя показала в HomePod.

Куо назвал дату анонса устройства. Apple выпустит складной айфон в следующем году. Аналитик указал вероятное число продаж – от 15 до 20 миллионов единиц в 2023.

О цене информации нет. Но легко предположить, что стоимость неприятно удивит.

Источник: macrumors.com

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