Складной iPhone: характеристики и дата выхода
Каким он будет?
Прогнозы известного аналитика Минг-Чи Куо часто сбываются. Поэтому его новый отчет вызывает интерес.
В записке для инвесторов Минг-Чи Куо утверждает, что складной iPhone в разработке.
Если верить эксперту, смартфон получит 8-дюймовый гибкий экран. Дисплей относится к типу OLED и имеет разрешение QHD+ (2880 на 1440 точек).
Сенсорная панель создана на основе серебряной нанопроволоки. Она хорошо себя показала в HomePod.
Куо назвал дату анонса устройства. Apple выпустит складной айфон в следующем году. Аналитик указал вероятное число продаж – от 15 до 20 миллионов единиц в 2023.
О цене информации нет. Но легко предположить, что стоимость неприятно удивит.
Источник: macrumors.com
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