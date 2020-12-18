Складной iPhone в 2022 году? Это может произойти

Было бы интересно на него посмотреть.

Вполне вероятно, что мы можем увидеть складной айфон уже через год. Таким предположением поделились сотрудники информационного портала Digitimes. Вот что стало известно из их последнего отчета:

“К концу 2020 года Samsung выпустили уже три складных смартфона. За ними не отстают и другие производители, но главный конкурент Южному технологическому гиганту все еще молчит. Мы допускаем, что первые прототипы устройства уже находятся на стадии разработки, а финальную версию гаджета Apple могут презентовать в 2022 году.”

Действительно, несмотря на не самых высокий спрос, интерес к складным гаджетам только растет. И упустить этот сегмент из виду для Apple было бы почти преступлением. Плюс в сети уже обнаружили патент на складной смартфон от ребят из Купертино. Так что вполне вероятно, что в недрах Apple действительно ведутся работы над складным айфоном. А вы как считаете?

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