Складной iPhone в разработке

Когда его ждать?

Apple планирует выпустить собственный складной смартфон. Как заявил инсайдер Джон Проссер, компания действительно находится в разработке складного iPhone с гибким дисплеем, слухи о котором ходят в последние несколько лет.

О планах Apple по выпуску складного iPhone информатор сообщил в своем блоге в Twitter. Инсайдер подтвердил, что компания занимается разработкой устройства, но не раскрыл никаких конкретных деталей о нем.

О том, что Apple разрабатывает складной iPhone впервые стало известно из патентов компании. Apple запатентовала несколько технологий, связанных со складными смартфонами. При этом, большинство из них были получены после того, как Samsung и Huawei выпустили свои первые складные смартфоны.

Эксперты сходятся во мнении, что от Apple не следует ожидать выпуска смартфона со складным экраном в ближайшее время. Если компания и выпустит складной iPhone, то это будет экспериментальная версия с высокой стоимостью. Согласно прогнозам, наиболее реалистично, что Apple анонсирует смартфон со складным экраном через три-четыре года.

Источник: Twitter.

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