Складные смартфоны Samsung ломаются на морозе

Неутешительные новости из Южной Кореи.

Некоторое время назад Samsung выпустила фантастические гаджеты. Речь о складных смартфонах Galaxy Fold и Galaxy Z Flip. Увы, их гибкие экраны далеки от идеала. Особенно зимой.

8 января в Сеуле, столице Южной Кореи, температура упала до -18 градусов по Цельсию. Это доставило неприятности владельцам упомянутых устройств. Несколько пользователей повредили Galaxy Fold и Galaxy Z Flip, просто раскрыв их.

Из-за мороза дисплеи вышли из строя. В доказательство пострадавшие предоставили снимки покалеченных телефонов. Аппаратам, судя по фото, нелегко пришлось.

Насколько проблема масштабная – трудно сказать. Пока количество жалоб невелико. Также возможно, что это фейк. Никто еще не подтвердил достоверность изображений. Будем надеяться, Samsung проведет расследование.

Источник: sammobile.com

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