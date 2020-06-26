Сколько будет стоить iPhone 12 без ненужного 5G в России

Не так уж и дорого?

Компактный 5,4-дюймовый iPhone 12 без поддержки 5G может стать одним из самых дешевых смартфонов Apple в истории. Согласно последним данным, цена модели составит $549 за базовую версию со 128 ГБ памяти, что на $150 дешевле по сравнению с актуальной стартовой моделью из флагманской линейки iPhone 11. Сколько такой iPhone 12 без поддержки 5G будет стоить в России?

В случае, если информация о цене iPhone 12 подтвердится, стоимость модели без поддержки 5G в России составит 54 990 рублей. Расчет произведен с учетом актуального ценообразования на технику Apple в России. Так, вышедший весной iPhone SE 2-го поколения с официальной ценой $399 вышел в России по цене 39 990 рублей из условного расчета $1 = 100 рублей.

Apple может выпустить модели iPhone 12 с поддержкой 5G и без, чтобы удовлетворить клиентов из стран, в которых сети пятого поколения не развиты. Цена версий iPhone 12 с поддержкой 5G должна составить на $100 дороже по сравнению с обычными моделями.

Ранее стало известно, что внедрение 5G в России может быть отложено до 2024 года.

Источник: Bloha.ru.

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