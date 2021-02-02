Сколько будет стоить iPhone 12 с 1 ТБ флэш-памяти? Дорого!

Айфон с гигантским накопителем и астрономическим ценником.

Мы уже знаем, что в этом году Apple может наконец-то оснастит айфон 1 ТБ флэш-памяти. Речь идет о премиальном iPhone 13 Pro и флагманском iPhone 13 Pro Max (нельзя, впрочем, исключать, что их назовут iPhone 12S Pro и iPhone 12S Pro Max).

1 ТБ это хорошо, спорить с этим бесполезно. Особенно, если пользователь не дружит с iCloud. Но сколько попросят за смартфон?

Много! Конкретные цифры? Эксперты портала GizChina подсчитали, что в США за iPhone 13 Pro на 1 ТБ попросят порядка $1700. В Китае ценник составит $2165. А у нас? Еще дороже! Учитывая, что курс рубля по отношению к доллару продолжает падать, ожидаем стоимость на уровне 150-160 тысяч рублей. И около 170 тысяч — за топовый вариант iPhone 13 Pro Max.

Источник: Gizchina

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