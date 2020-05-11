Сколько будет стоить iPhone 12 с инновационным дисплеем 120 Гц

Сколько копить?

Apple намерена оснастить два смартфона из линейки iPhone 12 дисплеями с частотой обновления кадров 120 Гц. Сколько будут стоить новые iPhone с действительно заметным нововведением? Подсчитали с учетом цен на iPhone 12, обнародованных инсайдером Джоном Проссером в начале мая.

О планах Apple по оснащению новых iPhone экранами с повышенной частотой обновления кадров сообщил инсайдер Макс Вайнбах. Он выяснил, что Apple добавит поддержку технологии ProMotion в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, наиболее дорогие модели из линейки.

Технология ProMotion, впервые появившаяся в iPad Pro, обеспечит новые iPhone возможностью отображения определенных типов контента с частотой 120 Гц. В таком случае изображение на экране новых iPhone будет отличаться повышенной плавностью, разница в которой сильно заметна по сравнению с 60-герцовыми экранами. При этом, часть неподдерживаемого контента будет отображаться с частотой 60 Гц.

Сколько же будут стоить новые iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max с уникальными для смартфонов Apple дисплеями? Согласно данным Джона Проссера, долларовая стоимость смартфонов не изменится по сравнению с iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Цена 6,1-дюймового iPhone 12 Pro должна составить $999, 6,7-дюймового iPhone 12 Pro Max — $1099.

Цены смартфонов в рублях находятся под большим вопросом. Ранее компания Apple выпустила iPhone SE 2-го поколения по цене, рассчитанной с учетом упавшего курса рубля. Если Apple выпустит смартфоны из линейки iPhone 12 по аналогичным образом повышенной цене, то стоимость iPhone 12 Pro составит 99 990 рублей, а iPhone 12 Pro Max — 109 990 рублей.

Тем не менее, не исключено, что для флагманских моделей Apple сохранит прежние цены, идентичные стоимости iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. В таком случае цена iPhone 12 Pro в России составит 89 990 рублей, iPhone 12 Pro Max — 99 990 рублей.

Источник: Bloha.ru.

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