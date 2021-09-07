Сколько будет стоить Red Magic 6S Pro в России, США и Европе
Знаем.
Вчера компания Nubia показала флагманский смартфон Red Magic 6S Pro. Это самая продвинутая геймерская модель в мире. Сегодня же стали известны европейские и американские цены. Можно сделать вывод и о российских.
Итак, за Red Magic 6S Pro придется выложить:
- Версия с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ: $600, €600 евро, 50 000 рублей
- Версия с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ: $700, €700 евро, 60 000 рублей
- Прозрачная версия с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ: $730, €730 евро, 65 000 рублей
Как видим, версий для международного рынка меньше, чем для китайского. Нет даже версии на 18 ГБ.
Глобальный старт продаж намечен на 27 сентября.
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