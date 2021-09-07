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Сколько будет стоить Red Magic 6S Pro в России, США и Европе

7 Сен, 2021

Сколько будет стоить Red Magic 6S Pro в России, США и Европе

Знаем.

Вчера компания Nubia показала флагманский смартфон Red Magic 6S Pro. Это самая продвинутая геймерская модель в мире. Сегодня же стали известны европейские и американские цены. Можно сделать вывод и о российских.

Итак, за Red Magic 6S Pro придется выложить:

  • Версия с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ: $600, €600 евро, 50 000 рублей
  • Версия с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ: $700, €700 евро, 60 000 рублей
  • Прозрачная версия с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ: $730, €730 евро, 65 000 рублей

Как видим, версий для международного рынка меньше, чем для китайского. Нет даже версии на 18 ГБ.

Глобальный старт продаж намечен на 27 сентября.

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