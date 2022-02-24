Сколько будут стоить iPhone, iPad, Apple Watch Series и Mac в 2022 году — война, санкции, падение курса рубля

Несколько сценариев.

Геополитическая ситуация развивается таким образом, что жестких санкций со стороны США и ЕС России не избежать. Наши читатели наверняка видели, сколько сейчас стоит доллар и евро на бирже и знают, как просели акции ведущих российских компаний. Пользуетесь техникой Apple? Вполне возможно, что ввоз новой электроники от купертиновцев запретят. Но даже если не запретят, рост цен вопрос уже почти предрешенный. Разберем несколько вероятных сценариев, что будет дальше.

Начнем с самого грустного.

Катастрофический сценарий

Катастрофический сценарий мы уже с вами разбирали вот здесь. Это полный запрет на ввоз техники, блокировка активации новых iOS, невозможность пользоваться App Store. В общем, кубинский вариант.

Негативный сценарий

Apple не уходит с рынка, но полностью пересматривает цены на свою продукцию. Всю и разом. Цены вырастут и на официальном сайте компании, и в ритейле. Вероятно, остатки по старым ценам урвать удастся.

Фантастика? Отнюдь нет. Вспомним ноябрь 2014-го года и январь 2019-го. Цены поднимались разом и быстро. Аналогичная ситуация была и в Турции, где лира обвалилась более чем на 20%. Тогда цены выросли на 25%.

Пока что рубль пикирует. Но пока не будем готовиться к такому развитию событий. Сейчас горячая стадия. Нужно подождать пару-тройку дней, чтобы делать выводы.

Умеренный сценарий

Цены будут подниматься постепенно по категориям. Apple начнет менять ценники после презентации 8 марта. Как раз вместе с показом новых девайсов (того же Айфон SE 3). В этом случае цены будут подняты на новые устройства и девайсы из тех же линеек.

Но вероятность такого подхода не велика. Если курс доллара будет расти, Apple придется пойти на крайние меры и пересчитать все разом.

Позитивный сценарий

Самый маловероятный.

Почему мы рассматриваем такой вариант? Предполагает, что цены останутся такими же в рублях. Тем более, что формула Apple такая: берется гаджет, его цена в долларах, затем умножается на 100 рублей. Но ведь доллар не стоит 100 рублей, так что запас прочности есть.

Для реализации такого сценария Apple нужно просто захотеть удержать цены на прежнем уровне. Надо ли ей это? Вряд ли.

Как бы действовали мы?

Если вы хотите купить новый макбук, айфон или любой другой гаджет Apple, делайте это сейчас. Геополитическая турбулентность с нами надолго. Так что, как нам кажется, ждать смысла нет. Завтра, очевидно, будет дороже, чем сегодня. Опять же, покупать новое устройство следует только в том случае, если оно вам действительно нужно, а не просто так.

А что думаете вы?

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)