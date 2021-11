Сколько будут стоить Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra

Вещает авторитетный инсайдер.

Известный инсайдер под псевдонимом The Galox раскрывает стоимость смартфонов линейки Samsung Galaxy S22. Речь о базовом Galaxy S22, продвинутом Galaxy S22+ и топовом Galaxy S22 Ultra.

Итак, цены следующие:

Это диапазон цен на базовые версии с накопителями объемом 128 ГБ. Также будут версии с 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти. Топовая модель также получит вариант на 1 ТБ.

$799, $999 & $1199

Maybe a $50 increase on base and plus at maximum, bigger model could see up to a $100 increase.

Keep in mind, Plus and Ultra are expected to have 256gb of base storage pic.twitter.com/kwHs4u21mH

— Anthony (@TheGalox_) November 11, 2021