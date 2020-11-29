Сколько доменов в сети? Всего 370 миллионов

Не так много.

Наверняка вы когда-нибудь задавались вопросом, а сколько вообще в сети различных доменов? Ответ наконец-то найден. Исследователи из компании VeriSign (один из крупнейших провайдеров доменных имен) подсчитали общее количество зарегистрированных в сети доменов.

Нет, их не миллиарды. А всего 370,7 миллиона.

Речь идет о доменах верхнего уровня. В третьем квартале 2020 года их стало на 0,6 миллиона больше, чем во втором квартале. Таким образом, прирост составил всего 0,2%. А за год доменов стало больше на 10,8 миллиона (+3%).

Самой популярной доменной зонной является .com. На нее приходится 150,3 миллиона интернет-адресов.

Горячая девятка же выглядит следующим образом:

.com — 150,3 млн; .tk — 27,5 млн; .cn — 24,7 млн; .de — 16,6 млн; .net — 13,4 млн; .uk — 10,8 млн; .org — 10,2 млн; .nl — 6 млн; .ru — 5,7 млн.

Как видите, доменная зона .ru в топ вошла.

Источник: VeriSign

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