Сколько доменов в сети? Всего 370 миллионов
Не так много.
Наверняка вы когда-нибудь задавались вопросом, а сколько вообще в сети различных доменов? Ответ наконец-то найден. Исследователи из компании VeriSign (один из крупнейших провайдеров доменных имен) подсчитали общее количество зарегистрированных в сети доменов.
Нет, их не миллиарды. А всего 370,7 миллиона.
Речь идет о доменах верхнего уровня. В третьем квартале 2020 года их стало на 0,6 миллиона больше, чем во втором квартале. Таким образом, прирост составил всего 0,2%. А за год доменов стало больше на 10,8 миллиона (+3%).
Самой популярной доменной зонной является .com. На нее приходится 150,3 миллиона интернет-адресов.
Горячая девятка же выглядит следующим образом:
- .com — 150,3 млн;
- .tk — 27,5 млн;
- .cn — 24,7 млн;
- .de — 16,6 млн;
- .net — 13,4 млн;
- .uk — 10,8 млн;
- .org — 10,2 млн;
- .nl — 6 млн;
- .ru — 5,7 млн.
Как видите, доменная зона .ru в топ вошла.
Источник: VeriSign
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.