Сколько информации содержит мозг человека? Сотни тысяч ТБ!

Google выяснила.

Эксперты компании Google вместе с учеными из Гарвардской лаборатории Лихтмана сумели перенести один кубический миллиметр коры человеческого мозга в цифровой формат. И вот такой небольшой кусочек в виртуальном виде занимает аж 1,4 ПБ (петабайта). А это 1400 ТБ (то есть, 700 SSD или HDD по 2 ТБ каждый). Сколько же тогда «весит» весь мозг? Очевидно, что сотни (если не миллионы) тысяч ТБ.

Как ученые смогли оцифровать 1 мм коры мозга? Использовав некий микротом ATUM и метод просвечивающей электронной микроскопии с разрешением 4 нм. 1 кубический миллиметр ткани мозга был разделен на 5300 разделов толщиной 30 нанометров каждый. После данные были переданы Google для создания полноценной объемной картинки. Ее вы можете увидеть ниже.

Всего было получено 225 000 000 отдельных двухмерных изображений. А после ИИ, а также система облачных вычислений создали из них одну объемную модель на 1,4 петабайт (как раз 1400 ТБ). В будущем ученые хотят оцифровать весь мозг целиком.

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