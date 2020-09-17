Сколько можно сэкономить при покупке подписки на Apple One?

Разберёмся в новом сервисе поподробнее.

На осенней презентации Apple анонсировала комплекс подписок под названием Apple One, что является своеобразным вызовом Amazon Prime.

Самый дешёвый вариант стоит $14.95 в месяц. За самый дорогой вариант под названием Apple One Premier придётся платить $29.95 ежемесячно. Сколько же получится сэкономить?

Итак, индивидуальная подписка на Apple One стоит $14.95 и включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 50 ГБ памяти в iCloud. По отдельности сумма, которую пришлось бы потратить на эти сервисы, равна $20.96, а значит, получается сэкономить приблизительно $6.

Apple One Family предлагает те же опции, но с облачным хранилищем объёмом не 50, а 200 ГБ. Также подпиской могут пользоваться до 6 человек одновременно. По отдельности покупка данных сервисов обошлась бы в $27.96, а Apple One Family даёт возможность сэкономить $8.01, так как стоит $19.95 в месяц.

Тем не менее, многим семьям может потребоваться больше 200 ГБ в iCloud. Для этого и создан вариант Apple One Premier. В него входит 2 ТБ в iCloud, подписки на Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ и Apple Fitness+. Несмотря на то, что это самый дорогой вариант, он позволяет наиболее выгодно сэкономить. Подписка на каждую услугу отдельно обошлась бы в $54.94, в то время как стоимость Apple One Premier – $29.95 в месяц, что позволяет сделать покупку практически вдвое дешевле.

Пользователям, однако, следует обратить внимание, что из-за того, что Apple One Premier включает в себя News+, подписка будет доступна только на территории США, Канады, Австралии и Великобритании. Индивидуальный и семейный варианты будут доступны на территории более 100 стран.

Для пользователей из России в Apple One предусмотрено 2 тарифных плана – «Индивидуальная подписка» за 365 руб./мес, рассчитанная на одного человека и «Семейная подписка» за 525 руб./мес, которой могут пользоваться до 5 человек.

И «Индивидуальная подписка» и «Семейная подписка» включают в себя сервисы Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и iCloud, а отличаются лишь предоставляемым для хранения данных объемом в iCloud. Для «Семейной подписки» предоставляется 200 ГБ в хранилище iCloud, а для «Индивидуальной подписки» 50 ГБ. Сервис новостей Apple News+ в России не работает, поэтому и в тарифах он не фигурирует. Анонсированный ранее на осенней презентации Apple сервис Fitness+ также пока не будет работать в России и не включен ни в один из тарифных планов.

Запуск Apple One запланирован на эту осень, но точная дата пока не была анонсирована. Известно, что можно будет подключить бесплатный пробный период на 30 дней.

Если пользователь заинтересован, к примеру, в прослушивании музыки, но не хочет приобретать подписку на другие сервисы, у него останется возможность продолжать платить только за то, что нужно ему. Так что Apple One, возможно, подойдёт не каждому, но это нововведение – определённо, хороший способ сэкономить и получить большинство или даже все доступные сервисы Apple.

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