Сколько можно заработать на майинге Эфира в мае 2021 года?

Много!

Криптовалюта номер два по капитализации — Эфир (Ethereum) — продолжает расти, обновляя все новые и новые рекорды. Если в начале мая за одну монету давали менее 3000 долларов, то сейчас стоимость превысила 4000 долларов. Прибыль майнеров также устремилась ввысь. Ведь, как известно, именно Эфир является наиболее популярной криптовалютой в мире майнинга.

Аналитики подсчитали, что криптоферма, включающая 8 ускорителей GeForce GTX 1060 Ti способна принести порядка 38-40 долларов за 24 часа. Одна видеокарта дает 140-145 долларов в месяц. А если у вас GeForce RTX 3080? Одна такая дает прядка 500 долларов в месяц. Стоят такие ускорители сегодня безумно дорого (все-таки криптовалютная лихорадка), около 3000 долларов (при том, что официальный ценник равен 800 долларам).

Да, Эфир вполне может дорожать и дальше. А может с таким уже успехом рухнуть. К тому же, аналитики предсказывают, что после появления так называемого Ethereum 2.0 майнинг перестанет существовать, как таковой. Монеты будут плодить себя самостоятельно на кошельках пользователей, у которых есть определенное количество Эфира.

Но пока деньги майнинг приносит весьма серьезные. Так что дефицит видеокарт сохранится.

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