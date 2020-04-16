Сколько оперативной памяти у iPhone SE (2020). Достаточно

Больше, чем у iPhone 8.

Новый iPhone SE (2020) стал практически копией iPhone 8 по дизайну, но заметно отличается в лучшую сторону по характеристикам. В долгожданном смартфоне Apple установлен флагманский процессор A13 Bionic, причем без каких-либо ограничений — он работает так же, как в iPhone 11 или iPhone 11 Pro. А сколько у iPhone SE (2020) оперативной памяти? Apple не рассказала об этом, но информация об объеме ОЗУ смартфона уже утекла в интернет.

Сколько оперативной памяти в iPhone SE (2020)

iPhone SE (2020) получил 3 ГБ оперативной памяти. Об этом стало известно после публикации точных характеристик смартфона китайским ритейлером Tianyi Telecom. Для сравнения, объем оперативной памяти iPhone 8, прямого предшественника iPhone SE (2020), составляет только 2 ГБ.

Увеличенный объем ОЗУ положительно скажется на общей производительности iPhone SE (2020). Смартфон сможет быстрее обрабатывать фото и видео после съемки, дольше держать приложения и игры запущенными в фоновом режиме и в целом быстрее работать.

Отметим, что больше оперативной памяти в линейке смартфонов Apple только у двух моделей. iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, на правах истинных флагманов, оснащены по 4 ГБ ОЗУ.

Источник: ITHome.

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