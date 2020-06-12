Сколько откладывать? Возможная цена PlayStation 5 в России

Из-за курса будет недешево.

Ночью 12 июня компания Sony официально презентовала консоль нового поколения PlayStation 5. Sony показала игры и аксессуары для PlayStation 5, но не назвала цену приставки, оставив интригу для многочисленных поклонников. Тем не менее, последние слухи прямо указали на наиболее вероятную цену PlayStation 5. На ее основе мы просчитали возможную стоимость PlayStation 5 в России.

Цена PlayStation в России

Согласно последним утечкам, цена PlayStation 5 в США составит $499. Такая цена появилась в том числе на Amazon. Представители Amazon заявили, что произошла ошибка. Однако именно такую цену PlayStation 5 ранее прогнозировали эксперты, поэтому на утечку определенно стоит обратить внимание.

Сколько же в таком случае будет стоить PlayStation 5 в России? Прямой перевод из долларов в рубли в данном случае не работает. Как всегда, произойдет наценка, в которую входят налоги, таможенные и прочие сборы.

Например, вышедшая в 2013 году PlayStation 4 стоила в США $399, а в России — 17 990 рублей. Курс доллара тогда составлял 32 рубля. Наценка на российскую стоимость консоли составила ровно 30%.

Аналогичная наценка произошла и на PlayStation 4 Pro, которая вышла в 2016 году. В США она вышла за те же $399, а в России за 34 990 рублей на фоне повышения курса доллара до 62 рублей.

Зная наценку (30%) и актуальный курс доллара (69 рублей) несложно просчитать наиболее вероятную цену PlayStation 5 в российской рознице. Цена консоли составит около 45 тысяч рублей с учетом всех налогов и сборов.

Разумеется, это только примерный прогноз. Все будет зависеть от ценовой политики Sony, курса рубля в конце года и от первоначальной американской цены PlayStation 5.

Напомним, что выход PlayStation 5 состоится в конце года — в ноябре или декабре.

Источник: Bloha.ru.

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