Сколько получают сотрудники Apple — от $40 000 в год до бесконечности

Интересные цифры.

Apple является наиболее дорогой компанией на планете. Ее капитализация почти достигла $2,5 триллиона. Больше, чем стоит, к примеру, вся криптовалюта мира. А какие деньги платят сотрудникам в такой корпорации? Расскажем.

Все зарплаты указаны в годовом варианте. Начнем с самых «бедных» купертиновцев.

Простой продавец: $40 тысяч в год

Если поделить на месяцы, то выходит, что в наших рублях продавцы-консультанты зарабатывают порядка 250 000 рублей. До вычета налогов.

Дизайнер сайтов: $96 тысяч в год

Речь о простом веб-дизайнере, это также рядовой сотрудник. На наши деньги это порядка 600 000 рублей в месяц. Уже неплохо.

Менеджер по закупкам: $165 тысяч в год

Менеджер по закупкам получает более 1 миллиона рублей в месяц.

Опытный программист (старший): $204 тысячи в год

Опытный (в теме не менее 10 лет) программист может рассчитывать на 1 260 000 рублей в месяц в Apple.

Технический менеджер отдела: $250 тысяч в год

По сути это правая рука технического директора. Получает он более 1,5 миллиона рублей.

Технический директор: $307 тысяч в год

А это уже сотрудник из высшего звена. Получает в наших рублях в месяц 1,9 миллиона.

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