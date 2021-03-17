Сколько пользователей iPhone меняют его на смартфоны других производителей
Предателей мало.
Как сильно люди любят телефоны Apple? Исследовательская компания SellCell знает ответ. Назван процент владельцев iPhone, готовых поменять его на модель другого бренда.
Таких перебежчиков всего 8,1%. Остальные 91,9% – приобретут новый iPhone (когда придет время расстаться со старым).
Звучит круто. В 2019 году верных поклонников Apple было на 1,4% меньше. Чем iPhone привлекает пользователей? Вот немного занимательной статистики.
Некоторых – 21% – удерживает экосистема Apple. Они не хотят отказываться от “яблочных” сервисов и приложений.
65% аудитории утверждают, что iPhone не доставляет проблем. Да и нравится больше остальных.
10% боятся перехода на Android. Процесс кажется трудным.
Источник: iclarified.com
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К сожалению, есть ещё одна причина, по которой люди могут переходить на Андроид – это зашкаливающая цена.
Это если речь о новых, а беушные Айфоны на Авито можно по вполне приемлемым ценам найти.
Ну, б/у покупать я не любитель, слишком много рисков, разве что только у друзей.