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Сколько пользователей iPhone меняют его на смартфоны других производителей

17 Мар, 2021

Сколько пользователей iPhone меняют его на смартфоны других производителей

Предателей мало.

Как сильно люди любят телефоны Apple? Исследовательская компания SellCell знает ответ. Назван процент владельцев iPhone, готовых поменять его на модель другого бренда.

Таких перебежчиков всего 8,1%. Остальные 91,9% – приобретут новый iPhone (когда придет время расстаться со старым).

iPhone XR

Звучит круто. В 2019 году верных поклонников Apple было на 1,4% меньше. Чем iPhone привлекает пользователей? Вот немного занимательной статистики.

Некоторых – 21% – удерживает экосистема Apple. Они не хотят отказываться от “яблочных” сервисов и приложений.

Safari iOS

65% аудитории утверждают, что iPhone не доставляет проблем. Да и нравится больше остальных.

10% боятся перехода на Android. Процесс кажется трудным.

Источник: iclarified.com

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3 комментария

  1. dima4min:
    17.03.2021 в 12:36

    К сожалению, есть ещё одна причина, по которой люди могут переходить на Андроид – это зашкаливающая цена.

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