Сколько пользователей разрешило отслеживание рекламы в iOS 14.5

В США и по всему миру.

Выход iOS 14.5 стал настоящей катастрофой для рекламодателей. Апдейт добавил на устройства Apple функцию прозрачности отслеживания приложений.

Она не дает программам собирать данные пользователей. При первом запуске ПО система спрашивает, разрешить отслеживание или запретить?

Сколько людей согласилось на слежку? Ответ можно найти в отчете аналитической компании Flurry Analytics.

В США это лишь 4% владельцев iPhone и iPad. Остальные запретили приложениям сбор сведений о себе.

Ситуация в мире не лучше. На международном уровне процент согласия равен 11%.

Ужасная статистика для рекламного рынка. Многие игроки понесут убытки.

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