Сколько приносит майнинг «ферма» сегодня? Реальный пример

Считаем доход от фермы на GeForce RTX 3080.

Наверняка задавались вопросом, а сколько может заработать «добытчик» криптовалюты. Попробуем ответь на этот вопрос на живом примере.

Так, майнер из США (проживает в Лас-Вегасе, городе грехов), которого зовут Саймэн Бэрн раскрыл информацию о том, какие деньги он зарабатывает с «фермы» из десятков видеокарт GeForce RTX 3080 (всего у него их 78). С нынешними ценами, когда и Bitcoin, и Ethereum бьют все новые и новые ценовые рекорды, ускорители дают ему от 15 до 21 тысячи долларов за 1 месяц. За 60 минут одна RTX 3080 может заработать от 6,35 до 9,15 доллара в час в Эфире.

А сколько Бэрн потратил на видеокарты? Порядка сотни тысяч долларов. В том случае, если криптовалюта Ethereum не потеряет в цене, то окупаемость (с учетом затрат на охлаждение и стоимости электричества, там, где живет Бэрн, оно стоит 8,43 цента за кВт*ч) займет менее 10 месяцев.

Официально RTX 3080 стоит 700 долларов, но спрос так велик, что в реальности дешевле 1200 долларов купить ее вряд ли удастся.

Да, «ферма» американца также состоит еще и из ускорителей GeForce GTX 1080 Ti. Общее количество видеокарт превышает сотню. А доход равен почти 30 тысячам долларов!

Источник: Wccftech

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