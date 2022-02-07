Сколько проработает неубиваемый смартфон Ulefone Power Armor 14 с батареей на 10 000 мА*ч на 100% заряде?
Выясняем.
Ulefone показала видео с тестированием времени работы своего прочного монстра автономности Ulefone Power Armor 14. Гаджет оснащен огромным аккумулятором на 10 000 мА*ч.
В разных сценариях автономность такая:
- Интенсивная нагрузка (трансляция видео по Wi-Fi при 50% яркости): 25 часов
- Режим ожидания: 540 часов
- Режим разговора: 54 часа
Смартфон оснащен скоростной зарядкой на 18 Вт. 10 минут на проводе дает 2 часа автономности при разговоре. Кроме того, девайс поддерживает беспроводную 15-ваттную зарядку.
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