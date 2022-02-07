Сколько проработает неубиваемый смартфон Ulefone Power Armor 14 с батареей на 10 000 мА*ч на 100% заряде?

Выясняем.

Ulefone показала видео с тестированием времени работы своего прочного монстра автономности Ulefone Power Armor 14. Гаджет оснащен огромным аккумулятором на 10 000 мА*ч.

В разных сценариях автономность такая:

Интенсивная нагрузка (трансляция видео по Wi-Fi при 50% яркости): 25 часов

Режим ожидания: 540 часов

Режим разговора: 54 часа

Смартфон оснащен скоростной зарядкой на 18 Вт. 10 минут на проводе дает 2 часа автономности при разговоре. Кроме того, девайс поддерживает беспроводную 15-ваттную зарядку.



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