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Сколько проработает неубиваемый смартфон Ulefone Power Armor 14 с батареей на 10 000 мА*ч на 100% заряде?

7 Фев, 2022

Сколько проработает неубиваемый смартфон Ulefone Power Armor 14 с батареей на 10 000 мА*ч на 100% заряде?

Выясняем.

Ulefone показала видео с тестированием времени работы своего прочного монстра автономности Ulefone Power Armor 14. Гаджет оснащен огромным аккумулятором на 10 000 мА*ч.

В разных сценариях автономность такая:

  • Интенсивная нагрузка (трансляция видео по Wi-Fi при 50% яркости): 25 часов
  • Режим ожидания: 540 часов
  • Режим разговора: 54 часа

Смартфон оснащен скоростной зарядкой на 18 Вт. 10 минут на проводе дает 2 часа автономности при разговоре. Кроме того, девайс поддерживает беспроводную 15-ваттную зарядку.

 
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