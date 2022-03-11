Сколько проработает ваш iPhone, если он у вас последний и на новый денег нет (и не будет)

Грустная тема, но важная.

Шутка о том, что последний айфон это тот, который у вас сейчас, теперь отчасти не шутка, а суровая реальность тревожных будней. Но Apple, к счастью, поддерживает свои девайсы долго. Мы расскажем, сколько еще прослужит конкретно ваш iPhone, если на новый денег нет и, вероятно, уже не будет. Все зависит от модели.

Поехали!

Да, да, есть айфоны, которые поддерживаются аж 7 лет! А батарея? Имеет смысл менять раз в 4 года.

У вас Айфон 6/6 Plus: 2 года

Увы, уже не получают обновления iOS. С починкой тоже будут проблемы. И защиты от воды нет. Сколько проработает с возможностью работы приложений? Года два, не больше. И то с тормозами.

В общем, владельцам этих айфонов следует готовиться к худшему. Или купить бюджетный андроидфон.

У вас Айфон 6S/6S Plus/iPhone SE 1: 4 года

Уже куда лучше, iOS 15 работает. И не тормозит. Как раз 7 лет и поддерживаются! Кайф! Приложения будут работать еще года четыре. Батарейку только поменяйте.

У вас Айфон 7/7 Plus/8/8 Plus: 5 лет

Хорошие смартфоны. Получат обновления до iOS 16. И работают сейчас быстро. На что рассчитываем? На 5 лет беспроблемной работы. Разве что аккумуляторы слабоваты.

iPhone XR и iPhone XS/XS Max: 6 лет

Тоже вполне себе актуальные модели. И с хорошими камерами. У вас такой? Получите iOS 16 и iOS 17. На что рассчитываем? На 6 лет работы.

Айфон 11/11 Про/11 Про Макс/SE 2022: 7 лет

Доживут до iOS 18. А значит можно будет работать с ними без проблем аж 7 лет.

Айфон 12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max: 8 лет

Тут же можно спокойно жить 8 лет. Современные мощные девайсы с передовой начинкой. Правда, с Айфон 12 мини может быть проблема: слабый аккумулятор у него уж слишком.

Айфон 13/13 мини/13 Про/13 Про Макс: 9 лет

Ну это уже совсем свежие айфоны. Сколько будет обновляться? Про-версии вообще могут увидеть iOS 22. Аж 9 лет сможет работать с ними без проблем.

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