Сколько проработают iPhone 12 и iPhone 12 Pro — реальная автономность

Новые айфоны сравнили со старыми.

Популярный ютубер Арун Маини (Arun Maini) с канала Mrwhosetheboss решил выяснить, сколько на самом деле работают новые айфоны. Автономность iPhone 12 и iPhone 12 Pro сравнили с iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XR и iPhone SE второго поколения.

Тестирование проходило следующим образом — блогер взял совершенно новые айфоны, зарядил аккумуляторы на 100%, выставил максимальный уровень яркости.

Затем он начал запускать на девайсах игры, пользоваться камерой, смотреть видео, тестировать смартфоны в бенчмарках — в общем, нагрузка была максимально интенсивной.

Самым слабым звеном оказался iPhone SE (2020) — он проработал лишь 3 часа 59 минут.

Затем отключился iPhone XR, проработав 4 часа 32 минуты.

Замкнул тройку аутсайдеров iPhone 11 — 5 часов 9 минут.

После идет iPhone 12 Pro — он продержался 6 часов 34 минуты.

Удивительно, но обычный iPhone 12 проработал дольше — 6 часов 41 минуту.

iPhone 11 Pro работает дольше, чем обе новинки — 7 часов 36 минут.

Лидером же стал iPhone 11 Pro Max – его результат 8 часов 29 минут. При сильной нагрузке он проработал почти на 2 часа дольше, чем iPhone 12 и 12 Pro.

Источник: YouTube

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