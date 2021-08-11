Сколько россияне готовы потратить на подготовку к школе?

Почему 85% не покупают книги и учебники?

Специалисты HONOR провели исследование, в результате которого выяснили, сколько люди готовы тратить на подготовку детей к школе и что именно они покупают.

Выборка большая, порядка 2500 человек из разных уголков Российской Федерации. В опросе приняли участие 76% мужчин и 24% женщин.

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Выводы такие:

70% начинают готовиться к школе заранее.

45% ничего не слышали о скидках, приуроченных к старту школьного сезона. Скидки начинаются в августе, в это время книги и учебники продают по максимально низким ценам. Аналогично и с рюкзаками и прочими предметами.

56% планируют покупать не учебники, а гаджеты.

34% хотят купить школьнику ноутбук.

26% возьмут смартфон.

11% выберут планшет.

11% купят смат-часы.

6% TWS-наушники.

Лишь 15% отправятся в магазины за ручками, карандашами и прочей канцелярией.

13% планируют приобрести новую одежды школьнику.

8% купят книги.

Техника интересна родителям еще и потому, что с ее помощью можно обучаться дистанционно.

А как покупают?

50% дистанционно, в режиме онлайн.

18% идут в торговые центры.

16% отправляются в фирменные магазины брендов.

14% все равно, где приобретать устройства.

А в деньгах?

16% потратят от 3000 до 10 000 рублей.

45% выложат от 10 000 до 30 000 рублей.

5% готовы расстаться с суммой более 60 000 рублей.

7% заявили, что потратят столько, сколько потребуется. Главное, чтобы чаду было хорошо.

Но траты радуют не всех.

46% недовольны необходимостью тратить деньги на подготовку к школе ежегодно.

37% относятся к этому ровно.

17% с радостью бы потратили эти деньги на другие вещи.

На что обращают внимания при покупке?

30% на продукт.

30% на сумму скидки.

22% на процент скидки от изначального ценника.

13% на бренд.

5% относятся к скидкам настороженно.

Главным помощником при учебе россияне считают ноутбук (55%). Затем идет смартфон (30%), а уже после планшет (10%). Есть и те, кто за тетрадь и ручку (но таких лишь 5%).

А кому нужны гаджеты для учебы?

37% назвали таковыми студентов.

21% выбрали старшеклассников.

19% вовсе для себя (изучение новых вещей в сети, мастер-классы, вебинары).

Гаджеты и правда полезны.

23% россиян назвали гаджеты главным помощниками в учебе.

44% уверены, что без них нормальных знаний не получить.

10% считают, что комфортное учебное пространство очень важный фактор.

6,5% за дополнительные пособия для учебы.

9% считают максимально важным отдых во время учебы.

Для чего используется техника?

45% ответили, что для поиска данных в сети.

24% назвали онлайн-обучение.

13% выбрали пункт дополнительное образование.

8,5% остановились на развлечениях.

И, главное. Более 75% опрошенных используют гаджеты каждый день.

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