Сколько россияне готовы потратить на подготовку к школе?
Почему 85% не покупают книги и учебники?
Специалисты HONOR провели исследование, в результате которого выяснили, сколько люди готовы тратить на подготовку детей к школе и что именно они покупают.
Выборка большая, порядка 2500 человек из разных уголков Российской Федерации. В опросе приняли участие 76% мужчин и 24% женщин.
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Выводы такие:
- 70% начинают готовиться к школе заранее.
- 45% ничего не слышали о скидках, приуроченных к старту школьного сезона. Скидки начинаются в августе, в это время книги и учебники продают по максимально низким ценам. Аналогично и с рюкзаками и прочими предметами.
- 56% планируют покупать не учебники, а гаджеты.
- 34% хотят купить школьнику ноутбук.
- 26% возьмут смартфон.
- 11% выберут планшет.
- 11% купят смат-часы.
- 6% TWS-наушники.
- Лишь 15% отправятся в магазины за ручками, карандашами и прочей канцелярией.
- 13% планируют приобрести новую одежды школьнику.
- 8% купят книги.
Техника интересна родителям еще и потому, что с ее помощью можно обучаться дистанционно.
А как покупают?
- 50% дистанционно, в режиме онлайн.
- 18% идут в торговые центры.
- 16% отправляются в фирменные магазины брендов.
- 14% все равно, где приобретать устройства.
А в деньгах?
- 16% потратят от 3000 до 10 000 рублей.
- 45% выложат от 10 000 до 30 000 рублей.
- 5% готовы расстаться с суммой более 60 000 рублей.
- 7% заявили, что потратят столько, сколько потребуется. Главное, чтобы чаду было хорошо.
Но траты радуют не всех.
- 46% недовольны необходимостью тратить деньги на подготовку к школе ежегодно.
- 37% относятся к этому ровно.
- 17% с радостью бы потратили эти деньги на другие вещи.
На что обращают внимания при покупке?
- 30% на продукт.
- 30% на сумму скидки.
- 22% на процент скидки от изначального ценника.
- 13% на бренд.
- 5% относятся к скидкам настороженно.
Главным помощником при учебе россияне считают ноутбук (55%). Затем идет смартфон (30%), а уже после планшет (10%). Есть и те, кто за тетрадь и ручку (но таких лишь 5%).
А кому нужны гаджеты для учебы?
- 37% назвали таковыми студентов.
- 21% выбрали старшеклассников.
- 19% вовсе для себя (изучение новых вещей в сети, мастер-классы, вебинары).
Гаджеты и правда полезны.
- 23% россиян назвали гаджеты главным помощниками в учебе.
- 44% уверены, что без них нормальных знаний не получить.
- 10% считают, что комфортное учебное пространство очень важный фактор.
- 6,5% за дополнительные пособия для учебы.
- 9% считают максимально важным отдых во время учебы.
Для чего используется техника?
- 45% ответили, что для поиска данных в сети.
- 24% назвали онлайн-обучение.
- 13% выбрали пункт дополнительное образование.
- 8,5% остановились на развлечениях.
И, главное. Более 75% опрошенных используют гаджеты каждый день.
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