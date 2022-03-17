Сколько сейчас стоят iPhone, Mac и iPad в России — актуально на март 2022 года

Рассказываем.

Издание «Коммерсантъ» изучило цены на сайте Price.ru и пришло к выводу, что продукция Apple дорожает в России куда стремительнее, чем устройства от других производителей. О каких цифрах идет речь? Расскажем.

Итак, сначала проценты:

Смартфоны iPhone стали дороже на 25-35%.

Ноутбуки и компьютеры Mac прибавили 45-140%.

Планшеты iPad теперь дороже на 15-35%.

А в ценах? На примере популярных устройств:

Айфон 13 Про на 128 ГБ: 126 000 рублей

Айфон 13 на 128 ГБ: 96 000 рублей

Айфон 11 на 64 ГБ: 61 000 рублей

Айфон 11 на 128 ГБ: 56 000 рублей

MacBook Pro 16 M1 Pro: 480 000 рублей.

MacBook Pro 13 M1: 302 000 рублей.

MacBook Air 13 M1: 125 000 рублей.

iPad Pro 12,9 на 128 ГБ: 131 000 рублей

iPad Pro 11 на 128 ГБ: 86 000 рублей

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