Сколько стоит доллар и евро в российских банках — где выгоднее курс, где смотреть?

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Из-за сложной геополитической ситуации стоимость рубля падает по отношению к доллару и евро. Где смотреть курсы? И где выгоднее приобрести валюту? Расскажем. Материал, разумеется, обновляемый.

Поехали.

Курс доллара на сегодня (на 27 февраля):

Сбербанк: 1 $ — 84,92 ₽

Тинькофф: 1 $ — 87,75 ₽

Альфа-банк: 1 $ — 85,08 ₽

Курс евро на сегодня (на 27 февраля):

Сбербанк: 1 € — 94,51 ₽

Тинькофф: 1 € — 97,5 ₽

Альфа-банк: 1 € — 95,59 ₽

А курс покупки? Тут все куда печальнее (на 27 февраля):

Сбербанк: 1 $ — 99,49 ₽

Сбербанк: 1 € — 110,49 ₽

Альфа-банк: 1 $ — 99,40 ₽

Альфа-банк: 1 € — 110,55 ₽

Вот:

Где смотреть курсы валют на айфоне?

Можно в приложении вашего банка. Например, в Сбербанк-онлайн.

Или же в виджете. Я, например, использую виджет РБК. Удобно:

Полезно знать:

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