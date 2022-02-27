Сколько стоит доллар и евро в российских банках — где выгоднее курс, где смотреть?
Актуально.
Из-за сложной геополитической ситуации стоимость рубля падает по отношению к доллару и евро. Где смотреть курсы? И где выгоднее приобрести валюту? Расскажем. Материал, разумеется, обновляемый.
Поехали.
Курс доллара на сегодня (на 27 февраля):
- Сбербанк: 1 $ — 84,92 ₽
- Тинькофф: 1 $ — 87,75 ₽
- Альфа-банк: 1 $ — 85,08 ₽
Курс евро на сегодня (на 27 февраля):
- Сбербанк: 1 € — 94,51 ₽
- Тинькофф: 1 € — 97,5 ₽
- Альфа-банк: 1 € — 95,59 ₽
А курс покупки? Тут все куда печальнее (на 27 февраля):
- Сбербанк: 1 $ — 99,49 ₽
- Сбербанк: 1 € — 110,49 ₽
- Альфа-банк: 1 $ — 99,40 ₽
- Альфа-банк: 1 € — 110,55 ₽
Вот:
Где смотреть курсы валют на айфоне?
Можно в приложении вашего банка. Например, в Сбербанк-онлайн.
Или же в виджете. Я, например, использую виджет РБК. Удобно:
Полезно знать:
- Санкции от Apple на запрет продажи Айфонов в России и блокировку App Store не исключены
- Список российский банков, которые не работают с Apple Pay и Google Pay (обновляемо)
- Техносанкции со стороны США — айфон пока остается, но проблемы все равно будут
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